O Windows 8 não é o único projeto em que a Microsoft trabalha atualmente. Após algumas informações tímidas e capturas de tela acerca do sucessor do Office 2010 circularem na Inernet, chegou a vez dos arquivos de instalação do programa caírem na rede.

A exemplo da primeira compilação do Windows 8 vazada, o Office 15 também apareceu inicialmente em redes privadas, mas não deve demorar muito para que o arquivo seja disponibilizado em sites de compartilhamento de arquivos.

A build que está em domínio público é representada pelos números 15.0.2703.1000 e faz parte do segundo Milestone (M2), uma espécie de marco no cronograma de desenvolvimento de softwares da Microsoft.

Dentre as novidades do novo Office podemos citar a utilização da interface Metro em alguns programas e o Mooera, um aplicativo difícil de ser definido e aparentemente sem grande utilidade. Veja o vídeo abaixo da nova versão do Office em ação e tire suas próprias conclusões.

http://www.youtube.com/watch?v=_W5bbrzJrx8

A previsão de lançamento da versão final do Office 15 (ou seja lá qual será o nome oficial), no entanto, continua desconhecida. Especula-se que isto ocorra em 2012, juntamente com o lançamento do sucessor do Windows 7.

Via: Neowin.