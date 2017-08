Já está disponível para download uma nova versão de um dos melhores e mais utilizados cliente BitTorrent do mundo. O uTorrent 3 chega com grandes novidades, mas sem deixar para trás a leveza e simplicidade, características que fizeram do programa um sucesso.

Por falar em simplicidade, nunca foi tão fácil compartilhar arquivos via torrent. No uTorrent 3, tudo que você deve fazer é arrastar o arquivo que deseja compartilhar para o canto inferior esquerdo da janela, salvar o link e enviá-lo para seus amigos.

Outra novidade muito aguardada é na forma com que o uTorrent baixa filmes e músicas. Agora, o programa permite transferir arquivos de mídia como um download tradicional, ou seja, do começo para o fim. Pode parecer um retrocesso para o protocolo torrent, mas isso permite que um vídeo seja visualizado sem que o download esteja concluído.

Entre as novidades, o uTorrent 3 também conta com interface de acesso remoto melhorada, uma ótima forma de monitorar seus torrents de outro computador ou até mesmo do seu Android. Você também pode ler comentários sobre o torrent que está baixado a partir da janela do próprio programa, ideal para quem tem uma conexão modesta e não quer descobrir que foi enganado após longos dias de downloads.

Se você ainda não conhece o uTorrent, entre agora mesmo no site oficial e faça download da última versão — é de graça! Para os que já tem o programa instalado no computador, basta acessar o menu “Ajuda” e clicar em “Checar por atualizações” para instalar o uTorrent 3.