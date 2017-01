Criado com objetivo de completar a experiência do Windows, o Live Essentials nunca foi atualizado desde o seu lançamento, em setembro de 2010. Não mais. A Microsoft liberou ontem a primeira atualização para os programas do WLE focado em correção de bugs e pequenos ajustes.



Dentre as novidades, temos suporte ao protocolo SSL no Windows Live Mail e melhorias na qualidade de som e imagem no Messenger. Outros programas do pacote também foram atualizados, mas a Microsoft se limitou a dizer que eles receberam melhorias no desempenho e estabilidade, e correção de bugs.

Se você ainda não conhece o Windows Live Essentials, acesse agora mesmo o endereço explore.live.com e faça download da última versão — é de graça! Caso já possua o pacote instalado, tudo que tem que fazer é aguardar. A Microsoft informa que até o final deste mês uma atualização opcional para WLE deve aparecer no Windows Update.

Para saber qual versão do Windows Live Essentials você está usando, basta acessar o menu “Ajuda” e clicar em “Sobre”. A versão mais recente, lançada essa semana, é a 15.4.3538.0513. Se você não quiser aguardar até o fim do mês, é possível fazer a atualização manual baixando e reinstalando os aplicativos do WLE.