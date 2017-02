in Notícias

by Helito Bijora

Se você pretende participar do concurso de wallpapers para o Ubuntu 11.10, um aviso: Começou hoje a disputa que visa escolher as imagens que embelezarão o sistema. Como já é uma tradição na Canonical, todos os papéis de parede do sistema Linux mais popular da atualidade são feitos pela comunidade.

A data limite para enviar o seu trabalho é dia 11 de agosto, às 12 PM (horário britânico de verão). O resultado, como você já deve imaginar, sai em outubro (13), junto com o Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot.

Já pensou em ter uma sua foto na versão final do sistema e na área de trabalho de muita gente? Basta ingressar nesse grupo do Flickr, enviar suas melhores imagens e cruzar os dedos. Neste artigo da wiki oficial do Ubuntu, você encontra mais informações sobre como participar e os pré-requisitos para que a sua foto tenha alguma chance na disputa.

Se você pretende ter essa conquista em seu currículo, recomendamos que leia atentamente as orientações da Canonical, pois a concorrência promete ser acirrada –- já são quase 300 fotos adicionadas!

Caso fotografia não seja a sua praia, fica a dica de uma ótima fonte de belíssimos wallpapers.

Via OMG! Ubuntu!.