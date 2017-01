O Messenger e outros produtos do Windows Live Essentials passaram por uma atualização discreta na última semana. Dentre as novidades, temos suporte ao protocolo SSL no Mail e melhorias na qualidade de som e imagem no Live Messenger.

Por enquanto, o nova versão só está disponível para download no site oficial; até o final do mês, uma atualização deve ser enviada a todos os usuários via Windows Update. A equipe responsável pelo A-Patch, porém, saiu na frente e já compatibilizou o utilitário com a última versão do Messenger.

Para quem ainda não conhece, o A-Patch é um dos melhores “add-ons” para o mensageiro da Microsoft. Entre aspas, pois ao invés de adicionar mais ferramentas, o aplicativo se propõe a remover recursos inúteis e algumas limitações. Dentre as várias opções do A-Patch, destacamos:

Remoção dos anúncios da janela principal e de conversação;

Remove restrição de transferência de apenas 3 arquivos simultâneos;

Remove o balanço da janela em chamados de atenção;

Habilita possibilidade de abrir mais uma instância do messenger;

O melhor de tudo é que você pode escolher quais opções quer aplicar e, caso não goste do resultado, ainda pode voltar atrás a qualquer momento. Outra vantagem do A-Patch é que, além de trazer a interface traduzida para o português, exibe um preview do que cada opção fará.

O Yahoo! Messenger é o seu mensageiro padrão? Na página de downloads, você também pode baixar o A-Patch para o messenger da Yahoo!, versões antigas do Live Messenger e até mesmo para o “extinto” MSN Messenger.

Gratuito, leve e prático. Sem dúvidas, um aplicativo essencial!