in Notícias

by Helito Bijora

Você sempre teve vontade de criar seu próprio website, mas nunca sobrou tempo para estudar HTML, CSS e JavaScript? O Wix é o tipo de serviço que vai facilitar a vida de muita gente. Com ferramentas simples e um amplo catálogo de modelos, o Wix permite que você crie páginas incríveis sem saber uma linha de programação.

Chega de pagar para aquele sobrinho nerd e faça você mesmo seu próprio website. Basta acessar o Wix, inserir seu e-mail e criar um senha. Pronto! Você está cadastrado no serviço e já pode usar todas as ferramentas para começar a desenvolver o seu website.

Antes de começar, você pode optar por criar um site em branco ou editar um dos mais de 300 modelos disponíveis no acervo. Esses modelos estão classificados por categorias (fotografia, imóveis, música, etc.), o que facilita ainda mais a busca pelo estilo perfeito para o seu tipo de negócio.

O site é gerado na plataforma Adobe Flash, um dos formatos mais utilizados da Internet. O diferencial do Wix, no entanto, é a ferramenta de edição e criação de websites. Tudo é feito de forma simples e sem segredos, através de gestos com o mouse e alguns cliques. Uma forma simples e rápida de economizar dinheiro!

Outra facilidade é que o Wix oferece um endereço gratuito. Após terminar de criar sua página, basta clicar em Publicar, escolher um nome e espalhar o link por aí. Você ainda pode utilizar seu próprio domínio assinando um plano premium, com mensalidades entre US$ 4,95 a US$ 24,90. Nesse caso, a dica é fazer um contrato anual para conseguir um bom desconto.

Além do domínio, outra vantagem do Wix Premium é a possibilidade de remover os anúncios, tráfego ilimitado, armazenamento extra, estatísticas no Google Analytics, páginas ilimitadas, hospedagem profissional e suporte Premium.

Acesse agora mesmo o Wix e crie seu próprio website. É fácil, é rápido, é gratuito!