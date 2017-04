No Windows, existe uma categoria de softwares que faz bastante sucesso entre os usuários. Praticamente todo mundo tem um programa do tipo instalado. São os “Otimizadores“, alguns chamam de “Limpadores“. Nomes conhecidos são CCleaner, Glary Utilities, Advanced System Care, etc. No entanto, o mais bem sucedido e eficiente deles atende pelo nome TuneUp Utilities. Desenvolvido por uma empresa alemã, o TuneUp Utilitieschega a sua mais nova versão, a 2012, e já está disponível para download em diversos idiomas, incluindo o nosso bom português.

Eu conheço e uso o TuneUp Utilities desde 2007~2008, mais ou menos, quando vi uma de suas versões em promoção. O aplicativo é pago, diga-se de passagem. Achei simplesmente maravilhoso a quantidade de opções de limpeza e otimização que o programa oferece, e lembro que fucei até nas mais profundas opções. Outra coisa que me deixou bem feliz e satisfeito com o TuneUp, foi a sua eficiência nas tarefas. Conseguindo otimizar visivelmente a performance de meu PC. A interface adotada também é de muito bom gosto e organizada, o que torna tudo muito intuitivo e simples. Então, logo quando saiu a nova versão, eu não hesitei e adquiri a licença de 1 ano de uso. Desde então, sou cliente e usuário fiel.

A nova versão do TuneUp Utilities vem com boas novidades para quem usa notebooks ou netbooks. Um novo recurso, chamado Modo Economy, realiza uma série de ajustes e melhorias, com o intuito de economizar a bateria dos portáteis. Segundo os desenvolvedores, a autonomia da bateria aumenta em até 30%. Um belo aumento, não acha? Além disso, a vida útil dos componentes também ganha uma sobrevida, já que haverá economia de energia e, consequentemente menos calor gerado e menos esforço das peças. Usuários desktops também se beneficiarão do Modo Economy, com uma conta de energia menor. 😀

Outro grande recurso desta versão, é a ferramenta Program Deactivator. Ela será especialmente útil para quem instala muitos programas, como este humilde redator aqui. Com ela, você poderá desativar programas indesejados que carregam juntamente com o sistema operacional, deixando o boot lento; ou ainda aqueles programas que ficam ativos mesmo quando você não os está mais usando, apenas consumindo recursos, portanto.

Neste ano, o TuneUp Utilities está especial por mais outro motivo: ele estampará a logomarca do Guia do PC na caixinha! 😀 Será uma honra ter um produto de tamanha qualidade indicando este humilde site. Um produto de qualidade indicando um site de qualidade. 😉 Portanto, não percam tempo e baixem o TuneUp Utilities 2012. A versão trial dura 15 dias. A versão completa sai pelo preço de R$ 79,00. Quem já é usuário do programa ganha desconto para atualizar.