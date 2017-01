O Windows Updates Downloader é mais um daqueles aplicativos simples e extremamente úteis no dia-a-dia de muitas pessoas. Com esse pequeno e leve programa é possível baixar as atualizações para Windows e Office e salvá-las no seu computador.

As vantagens são inúmeras, como: Usar as atualizações baixadas para serem integradas à instalação do Windows com o nLite, poder levá-las para instalar em um outro PC sem internet, ou apenas mantê-las salvas para não perder tempo com download a cada nova instalação do Windows e/ou Office.

O WUD, por enquanto, oferece atualizações para Windows 2000, 2003, XP, XP SP2, Vista e Office 2003, todos x86 (32 bits).

O programa funciona através de uma interface simples e objetiva.

A lista das últimas atualizações podem ser baixadas no site do projeto, no link Update Lists (ULs). Basta escolher um idioma (nosso português está disponível) e clicar no nome do arquivo (.ulz) que deseja adicionar à lista de downloads.

Voltando ao programa, agora você pode escolher o local em que os downloads serão feitos e selecionar as atualizações desejadas para download. Para baixar clique no botão Download e espere até que tudo seja baixado. Quando estiver concluído, vá até a pasta escolhida anteriormente (o padrão é em “C:\Program Files\Windows Updates Downloader”) e as atualizações do Windows ou Office estarão lá, divididos por categorias em subpastas. Simples, rápido e funcional!