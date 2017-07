Entrou em funcionamento hoje o Cuil, mais um buscador online, que, segundo a criadora, tem capacidade para superar o Google. O projeto criado pela programadora Anna Patterson, conta com a ajuda de Tom Costello, marido de Anna, Russell Power e Louis Monier, todos ex-funcionários da própria Google.

Já foram investidos U$33 milhões no projeto, que conta com 120 bilhões de páginas para busca de conteúdo, sendo a maioria em inglês. Segundo Anna, o número de páginas indexadas pelo Cuil (pronuncia-se cool, gíria que significa “legal”) já é três vezes maior que o conteúdo analisado pelo Google.

Uma característica mais interessante do site é a forma que os resultados são exibidos. Ele não são mostrados em uma listagem vertical como na maioria dos buscadores, mas de uma maneira completamente diferente: Algumas sugestões de busca ficam logo abaixo do campo de busca, na horizontal, e todos os resultados são exibidos em colunas na vertical, juntamente com um pequeno resumo do site.

Porém nem tudo vai tão bem assim. O site as vezes é lento e na sua estréia, por volta das 16 horas, já ficou fora do ar.