Às vezes, acontece de não querer optar por aplicativos “alternativos” – e leia-se aqui “alternativos” como “piratas” -, mas também não dispor de 2500 dólares para comprar a Creative Suíte da Adobe, e haver a necessidade de um software com, senão as mesmas, funções equivalentes. E o Pixelmator se encaixa perfeitamente nesta definição. O BLOG.MAGAZINE o chamou de “o Photoshop para o resto de nós”, numa referência a uma antiga campanha do Macintosh, que evidenciava sua facilidade e custo frente às outras soluções da época, com o slogan “the computer for the rest of us”.

O Pixelmator é um editor gráfico no estilo do Photoshop, e cuja versão paga custa apenas 59 doletas, o que é um valor irrisório perto do preço do produto da Adobe. Além disso, é exclusivo para o Mac OS X e usa com maestria os recursos da tecnologia Core Image, com animações e transparências simples, mas de encher os olhos, que proporcionam uma experiência no mínimo agradabilíssima. Ele não chega a ser um Photoshop, mas também não é tão caseiro; digamos que ele está em algum lugar entre o editor de imagens caseiro e o profissional.

O software apresenta uma boa gama de recursos, muitos filtros e efeitos, com visualização em tempo real, além de possuir um modo de visualização em tela cheia. Esse modo de visualização é ótimo para pessoas que, como eu, tornam seu desktop um verdadeiro caos.

Para quem gosta de uma bela interface de ótima usabilidade casada com recursos avançados, o Pixelmator é perfeito. E pra quem acha que isso tudo é frescura, pode mudar de opinião ao usar este software. Este é mais um daqueles casos de aplicativos em que se diz: “Nossa, será que tem pro meu sistema?”. Infelizmente (ou felizmente, depende do ponto de vista), o Pixelmator só tem pra Mac, e é feito sob medida para ele.

