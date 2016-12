A Microsoft havia prometido há algum tempo que o seu Touch Mouse seria compatível com gestos do novo sistema operacional da empresa, o Windows 8, que já está bem próximo do seu lançamento para o público. O suporte será possível através do Microsoft Mouse and Keyboard Center 2.0, que acaba de ser lançado.

A atualização do novo software que veio para substituir os antigos Microsoft IntelliType Pro e IntelliPoint veio principalmente para suportar o Windows 8. Os novos gestos multitouch farão com que o usuário se sinta usando um dispositivo touchscreen com o sistema operacional, porém, usando o trackpad como a camada touch e vendo os resultados no monitor.

O Microsoft Wedge Touch Mouse, apesar de novo e recentemente lançado, não está suportando ainda os recursos touch do Windows 8, mesmo com o Mouse and Keyboard Center 2.0, o que é uma decisão relativamente estranha por parte da empresa.

O Microsoft Mouse and Keyboard Center já está disponível para download no Download Center da empresa. Apesar de estar definido como inglês na página, há diversos links na área de downloads que contém os executáveis em cada linguagem. Para você, que quer usar o arquivo em português do Brasil, procure pelo arquivo MouseKeyboardCenter_32bit_PTB_2.0.161.exe, que é o correto. Ele tem 46,1 MB.