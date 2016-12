O lançamento do Windows 8 foi bem conturbado. Questões envolvendo versões, preços e outras indagações rondaram a Microsoft, que até mesmo sentiu dificuldades para esclarecer sua nova política de distribuição do software. E agora surgiu mais uma anormalidade para entrar na lista! Ela permite que você ative o Windows 8 com uma chave original mesmo que a sua cópia seja pirata.

A Gigante de Redmond atualmente está com uma oferta válida até o dia 31 de janeiro de 2013, que dá o Windows 8 Pro Pack – aquele com o Media Center – de graça para quem comprou o Windows 8. O aplicativo dá ao usuário a possibilidade de reproduzir arquivos multimídia, ver TV usando dispositivos compatíveis e até gravá-la. A ativação do Media Center gratuitamente durante o período promocional pode ser feita através da página Adicionar recursos no site da Microsoft. Basta inserir seu e-mail e esperar uma mensagem da empresa com o serial.

A falha está exatamente aí! Usar o serial do Windows 8 Pro Pack em um sistema pirata fará com que a validação seja executada com sucesso, já que a chave é substituída. O sistema operacional não verifica a chave da instalação atual para validar o Pro Pack. Mas podendo comprar o sistema por uma pechincha de R$ 69,00, não há sequer motivos para piratear. Mas como diz aquele ditado “de graça até injeção na testa”, você já pode imaginar que choveu gente para explorar esse erro.

Ainda não sabemos se a Microsoft vai fechar essa brecha ou manter tudo como está, varrendo a sujeira pra debaixo do tapete. Provavelmente acontecerá o primeiro. Outra coisa que me veio à mente enquanto escrevia o post, foi que esse pode ter sido um artifício da própria companhia para aumentar o uso de seu novo sistema operacional. Como vimos recentemente, as vendas do Windows 8 estão abaixo das expectativas. Sim, não há muito sentido nisso, mas em se considerando que o SO é uma jogada de risco da empresa, podemos pensar que ela está se valendo disso para aumentar a aceitação de seu produto.

E você, o que acha disso? Vai aproveitar esta “promoção”? Ou não acha ético, visto que os preços do sistema estão tão baixos? Dê a sua opinião e vamos conversar!

[Reddit]