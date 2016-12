Essa é para todos que possuem uma smart TV ou um dispositivo conectado à televisão, com acesso a internet: o YouTube ganhou uma nova interface completamente otimizada para o formato da televisão. A novidade já está no ar e, apesar de ser especialmente desenvolvida para a televisão, você mesmo pode testá-la agora mesmo no seu computador indo em youtube.com/tv.

A interface tem controles otimizados para a televisão; você pode usar as setas do controle/teclado para navegar através do painel e dos vídeos e usar atalhos como S para pesquisar, Esc para sair de um vídeo enquanto assistindo e G para ir para a página inicial do site. Como o site foi projetado para a TV, o uso do mouse acaba dificultado, caso você use no computador.

Uma das vantagens mais bacanas do YouTube para TV é a possibilidade de parear o site com um smartphone, tornando este um controle remoto. O pareamento pode ser feito no dispositivo através do youtube.com/pair ou no app oficial (para Android, disponível no Google Play). Para o caso dele, abra o menu de contexto do app e selecione a opção Adicionar YouTube TV. Para conseguir o código de pareamento, entre no menu Login e configurações no YouTube TV e selecione Parear dispositivo. Se você tem um Google TV em casa, o Android é conectado automaticamente à TV, desde que ele esteja conectado à mesma rede Wi-Fi, dispensando a configuração.

Feita a configuração, você pode usar o YouTube no Android e selecionar vídeos para assistir no TV, remotamente. Selecionando um vídeo e ativando a TV através do botão no Android fará com que o YouTube TV execute o vídeo automaticamente.

Além disso, o Android mantém um aviso na área de notificação informando se há algum vídeo sendo executado na TV, aparentemente funciona mesmo se o vídeo sendo executando não tenha sido enviado remotamente pelo smartphone.

O que você acha dessa novidade? Pretende usá-la no seu PlayStation 3, Xbox 360 ou Wii, ou na sua própria smart TV? Conte nos comentários!

[Google Operating System]