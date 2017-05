Este foi mais um dos experimentos que foram pra frente no Chrome. O launcher de aplicativos estava sendo testado nas últimas versões do navegador do Google, onde era instalado automaticamente na barra de tarefas do Windows.

O Chrome App Launcher, ou Inicializador de aplicativos do Google Chrome, como ficou em português, é um botão localizado na barra de tarefas e na área de trabalho do Windows que abre uma pequena página com atalhos para todos seus aplicativos instalados (no navegador, vale frisar).

Entre as utilidades, o Google destaca que podemos iniciar qualquer aplicativo a partir da área de trabalho, fazer login em todos os aplicativos que utilizam a identidade do Google e sincronizar aplicativos, favoritos, histórico, senhas e outras configurações entre dispositivos. É possível notar que o Google não está focado em fazer um sistema operacional complexo como o Windows e o Linux. O próprio navegador é um sistema para eles, afinal, quando estamos usando um sistema operacional comum, geralmente a maior parte do tempo gasto nele é com o navegador aberto.

Para instalar o Inicializador, não é necessário muita coisa além de dois cliques: um para abrir a página localizada através deste link (pelo Chrome, obviamente) e outro no botão Obter o inicializador para que ele apareça instantaneamente na sua barra de tarefas. Por enquanto, o inicializador de aplicativos funciona apenas no Windows.

