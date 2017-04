A versão RTM do Windows 8.1 já está espalhada na internet, como noticiamos essa semana. Para quem baixou, provavelmente a pergunta “como faço para ativar esse negócio” deve ter pairado em suas mentes. A resposta era óbvia.

Como todos sabemos, o Windows 8.1 será uma atualização gratuita para quem tem o Windows 8 — ela será distribuída até pela Windows Store. Portanto, nada mais justo do que usar a chave de ativação do sistema operacional anterior, não? Sim. A chave do Windows 8 é compatível com o Windows 8.1 e, para quem for fazer uma instalação limpa no lançamento, o segredo provavelmente será o mesmo.

Entretanto, por não estar disponível ao público, esse método de ativação pode sofrer mudanças, apesar de ser praticamente improvável que isso aconteça. Além disso, a Microsoft pode até colocar a chave usada na ativação em uma “lista negra”, acabando com o benefício do usuário. Eu não arriscaria.

Vale lembrar que o Windows 8.1 estará disponível oficialmente no dia 17 de outubro, na Windows Store e 18 de outubro nas lojas. [Neowin]