A Microsoft liberou hoje uma atualização que finalmente traz o recurso de edição colaborativa em tempo real ao Office Web Apps. O recurso chega aos três aplicativos do pacote: Word, Excel e PowerPoint. Antes, era possível apenas editar e compartilhar os documentos criados na suíte. A atualização vale tanto para a versão grátis, que possibilita a edição de documentos salvos no SkyDrive, quanto para o Office 365, a versão por assinatura.

A edição de documentos em tempo real era uma das maiores “defasagens” do Office Web Apps em relação ao Google Docs, seu principal concorrente. Apesar de permitir o compartilhamento dos documentos, até então não era possível editar um arquivo ao mesmo tempo com outros usuários. O recurso estava prometido desde Junho deste ano, quando a empresa divulgou um vídeo anunciando a nova funcionalidade.

Ao editar um documento no Word, por exemplo, cada usuário é identificado por uma cor diferente – mais ou menos igual ao Google Docs. As alterações são salvas automaticamente na web, e até mesmo usuários da versão Desktop do Office poderão editar o documento e sincronizá-lo manualmente cada vez que ele for editado no Office Web Apps.

Nesta atualização, também foram inseridas outras novidades. Além do salvamento automático, o World Web App agora suporta recurso de busca e substituição, e novos estilos de formatação para tabelas e cabeçalhos. No Excel, você poderá clicar e arrastar células para reorganizar a planilha, e há uma nova ferramenta de recorte de imagens no Power Point.

Em dezembro, outras novidades chegarão aos assinantes do Office 365. A Microsoft planeja oferecer a possibilidade de compartilhar a assinatura do serviço com outras quatro contas. Cada uma delas poderá instalar a versão completa em PCs, Macs e dispositivos móveis. As instalações estarão incluídas no limite da assinatura, mas cada nova conta vai receber 20GB de espaço extra no SkyDrive e 60 minutos de ligações grátis pelo Skype para qualquer lugar do mundo.

Para usuários corporativos, a Microsoft incluiu na assinatura do Office 365 o acesso ao Yammer Enterprise, um serviço de rede social coporativa destinado a facilitar a comunicação interna das empresas. Antes, o recurso só estava disponível para as versões mais caras da suíte de produtividade online. Conforme prometido em Maio, o suporte a edição de documentos pelo navegador Chrome em smartphones Android “continua a caminho”, e poderá ser liberado nos próximos meses, segundo informou a empresa. Você já pode conferir os novos recursos do Office Web Apps acessando sua conta do SkyDrive. [The Verge, Tech Crunch]