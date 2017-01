Agora você pode compartilhar fotos com filtros diretamente com seus amigos pelo Instagram. A rede social anunciou hoje o Instagram Direct, recurso que permite enviar fotos e vídeos de maneira privada para um contato ou um grupo de pessoas. A novidade já está disponível para usuários Android e iOS.

O funcionamento é basicamente o mesmo de qualquer serviço de bate-papo atual, mas com uma diferença crucial: a conversa só começa com o envio da imagem. Na verdade, o compartilhamento de fotos e vídeos é a função principal do Instagram Direct: a janela de chat pode ser vista como um recurso adicional, mas não menos importante. Afinal, as pessoas provavelmente vão querer comentar a imagem ou vídeo que receberam.

Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo com o app, você escolhe entre postar em seu perfil, como sempre fez, ou enviar “direta e secretamente” para um determinado usuário ou grupo de pessoas. As mensagens ficam armazenadas em uma espécie de “caixa de entrada”, acessível por um novo ícone no canto superior direito, ao lado do botão de refresh. É possível excluir as mensagens da conversa que você começou, mas não dá para enviar outra imagem na mesma postagem.

O Instagram também avisa quem viu a imagem, caso ela tenha sido enviada para um grupo, adicionando um balãozinho verde ao lado da foto de perfil. Caso você receba uma foto de alguém que não está na sua lista de contatos, ela aparecerá como pendente em sua caixa de entrada – e não como uma mensagem recebida. Você pode enviar fotos e vídeos de maneira privada para até 15 pessoas. O Instagram também sugere alguns contatos para você começar a compartilhar, com filtros, seus momentos mais bacanas.

No entanto, nada muda nas configurações de privacidade do seu perfil. Caso ele não esteja “trancado” (ou seja, disponível apenas para quem você aprovou o acesso), os comentários e as fotos postadas na rede social continuam aparecendo para todo mundo.

O novo recurso parece ir de encontro com o recente interesse do Facebook em comprar o Snapchat. O aplicativo tem conquistado milhões de usuários por permitir o envio de fotos que são apagadas logo após serem vistas. A empresa recursou uma oferta próxima dos US$3 bilhões feita pela rede social de Mark Zuckerberg.

Outro fator que pode ter pesado na implementação do novo recurso foram os dados que o Instagram divulgou no evento de lançamento do Instagram Direct. Segundo Kevin Systrom, um dos co-fundadores da rede social, o aplicativo é utilizado diariamente por cerca de metade do seu total de usuários. Este número pode chegar a 75 milhões de pessoas, segundo cálculos do TechCrunch.

Ao adicionar o envio de imagens, vídeos e mensagens diretas entre os usuários, a empresa coloca mais uma camada de interação e “imersão” ao aplicativo que, se as informações estiverem corretas, tornou-se um hábito tão comum na vida de algumas pessoas quanto tomar banho ou escovar os dentes. [TechCrunch]