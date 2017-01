in Notícias

by Felipe Falcão

Você sabe o que é um torrent? Se sua resposta for sim, provavelmente você já ouviu falar no uTorrent. O uTorrent é um aplicativo cliente para o protocolo BitTorrent. No entanto, em sua versão gratuita ele vem acompanhado de algumas propagandas que, para muitos, é incomodo.

Então, vejamos como remover essas propagandas do uTorrent em alguns passos bem simples.

Como retirar as propagandas do uTorrent

A primeira coisa a fazer é abrir o uTorrent. Com o programa aberto selecione opções depois preferências.

Ao clicar em preferências irá abrir uma janela. Procure a opção Avançado e clique nela. Perceba na imagem abaixo que a opção Filtro está destacada. Iremos usar muito essa opção neste tutorial.

No campo Filtro (marcado na imagem acima) escreva o seguinte nome: “gui.show_plus_upsell” (sem as aspas).

Agora selecione a única opção que apareceu na janela, gui.show_plus_upsell. Quando você selecionar essa opção, irá aparecer dois valores na parte de baixo na janela: verdadeiro ou falso. Selecione falso. Mas ainda não aperte “Ok“! Ainda iremos modificar mais algumas opções.

Agora coloque o seguinte nome no campo Filtro: “offers.sponsored_torrent_offer_enabled” (sem as aspas). Novamente marque essa opção e modifique o valor para falso.

Você ainda terá que modificar mais alguns valores antes de concluirmos com o tutorial. Esses valores devem ser modificados da mesma maneira que fizemos com os anteriores:

offers.left_rail_offer_enabled – Falso

gui.show_notorrents_node – Falso

offers.content_offer_autoexec – Falso

Depois que você terminar, basta apertar Ok. Para ver todas as modificações, feche o uTorrent e abra novamente. Ele deve ficar assim:

Agora você tem o uTorrent sem nenhuma propaganda chata!