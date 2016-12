in Notícias

by Abel Alves

Startups brasileiras já podem se inscrever na 2ª temporada do French Tech Ticket, uma competição global aberta para empreendedores com startups em fase de criação ou crescimento, e concorrer a € 45,000 em financiamento. Após uma 1ª temporada bem-sucedida, com 23 equipes de startups de 23 países alocadas em Paris, a 2ª temporada da competição está mais ambiciosa: serão 70 equipes vencedoras em todo o mundo, hospedadas por mais de 40 incubadoras de alto renome por toda a França a partir de janeiro de 2017.

Todo segmento é elegível ao prêmio e os times de startups devem ser compostos por grupos de 2 a 3 pessoas. Os membros devem possuir fluência em inglês, pois o programa será realizado inteiramente no idioma. Além desses requisitos, as equipes vencedoras devem estar preparadas para se mudar para a França em janeiro de 2017 e dedicar 100% de seu tempo ao desenvolvimento do projeto pelo período de um ano.

Os interessados devem se inscrever até o dia 24 de agosto no site www.frenchtechticket.com. As startups ganhadoras serão anunciadas ainda em dezembro deste ano.