Com mais de 100 nomeações a prêmios antes mesmo de seu lançamento, Deus Ex: Mankind Divided, a sequência do aclamado pela crítica Deus Ex: Human Revolution®, baseia-se na marca registrada da franquia de escolha e consequência e jogabilidade baseada em RPG de ação, para criar uma experiência memorável e altamente imersiva. Os jogadores novamente assumem o papel de Adam Jensen, agora um agente disfarçado experiente, e terá acesso ao seu novo arsenal e aprimoramentos. Correndo contra o tempo, Adam deve escolher a abordagem correta e em quem confiar para desvendar uma vasta conspiração mundial.

“Deus Ex é uma das franquias mais amadas na indústria de jogos e trabalhar nela por quase dez anos tem sido uma enorme responsabilidade e um privilégio tremendo.” disse David Anfossi, Chefe de Estúdio na Eidos-Montréal. “Com Deus Ex: Mankind Divided, nós queríamos trazer a franquia para um outro nível, com o objetivo de entregar aos fãs a experiência de jogo que todos estavam esperando”

O jogo também inclui Deus Ex: Mankind Divided – Breach, um novo e inovador modo de jogo. Esta nova visão sobre o jogo oferece pela primeira vez uma abordagem arcade à jogabilidade de Deus Ex: Mankind Divided, entregando aos jogadores uma experiência única de puzzle e shooter. O Season Pass de The Deus Ex: Mankind Divided, que é composto por DLCs de Narrativa e itens de jogo, já está disponível para Xbox Live, PlayStation®Network e lojas online por US$ 29,99 (ou equivalente em moeda local).

Em conjunto com o lançamento de Deus Ex: Mankind Divided para PlayStation®4, Xbox One e Windows PC, o Deus Ex Universe® também está aumentando o lore da série com o lançamento deDeus Ex GO™, Deus Ex: Black Light, e Deus Ex Universe: Children’s Crusade. O Deus Ex: Mankind Divided – Strategy Guide da Prima , The Art of Deus Ex Universe da Titan Publishing, eDeus Ex Universe peripherals da Razer e Deus Ex Universe – Couture pela Musterbrand também estão disponíveis para aqueles que quiserem mergulhar ainda mais no Deus Ex Universe.

Deus Ex: Mankind Divided já está disponível para PlayStation®4, Xbox One e Windows PC.