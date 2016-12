A Quantum, empresa nacional fabricante de celulares, lançou ontem (31/8) seu mais novo produto: o smartfone Quantum Fly. O Quantum Fly é o mais avançado smartfone da marca Quantum que também fabrica o Quantum Go e o Quantum MÜV (lançado este ano).

As especificações do Quantum Fly são excelentes: Processador MediaTek helio X20 deca-core de 64-Bit a 2.1GHz e GPU Mali-T880MP4 a 780MHz, 3GB de memória RAM, 32GB de memória para armazenamento, expansível até 128GB via cartão SD, tela IPS 2.5D de 5,2’’ com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), além de uma bateria de 3.000mAh. A câmera traseira é de 16MP (24MP por software). Já a frontal é de 8MP (13MP por software) com flash frontal físico e ângulo de abertura de 80 graus para selfies iluminadas. O conjunto de câmeras conta com a função PDAF (Phase Detect Auto Focus) para entregar foco ultrarrápido em apenas 0,3 segundo. Seu peso de apenas 140 gramas, bordas curvas e acabamento metálico tornam o novo Quantum fino e elegante. O aparelho está disponível nas cores Aurora Blue, Cherry Blossom e Stone Grey e já roda Android 6.0.

Também foram anunciados dois acessórios para celulares: a Quantum BOOM e o Quantum LIV, focados nos usuários que gostam de música e diversão, unidas à autonomia e mobilidade. A Quantum BOOM é uma caixa de som portátil, disponível nas cores prata e dourada, com design elegante e tecnologia Shaker exclusiva, que transfere a vibração do subwoofer para qualquer superfície plana, amplificando a potência do dispositivo. O aparelho é compatível com qualquer dispositivo móvel por meio de conexão Bluetooth e tem preço de R$ 399. A segunda novidade é o fone de ouvido sem fio Quantum LIV, com tecnologia HIFI (High Fidelity), que proporciona som de alta definição. Sua bateria é capaz de durar até 20 horas para reprodução de músicas ou conversação e até 300 horas em standby. O aparelho também é compatível com qualquer dispositivo móvel por meio de conexão Bluetooth com alcance de até 10m ou ainda com cabo tipo P2 e tem preço de R$ 499.

O Quantum FLY chega ao mercado com preço especial de lançamento de R$ 1.299, no boleto à vista e pode ser comprado no site da marca: http://www.meuquantum.com.br/. “Reforçamos nosso compromisso de entregar um produto com experiência de uso superior a um preço acessível. Somos a compra inteligente”, afirma o engenheiro e general manager da Quantum, Marcelo Reis.