Wyndham Rio Barra aprimora a infraestrutura de conectividade para seus hóspedes

O Wyndham Rio Barra estabeleceu uma parceria com a Telecall para modernizar sua infraestrutura de conectividade, garantindo aos hóspedes uma experiência de hospitalidade conectada de alta qualidade. O projeto envolveu a atualização da rede de access points e a ampliação da cobertura de Internet com Wi-Fi seguro em 14 andares, 208 apartamentos, além de áreas administrativas, lobby, recepção externa e interna, e resort.

Com a modernização, os hóspedes podem acessar a Internet de forma rápida e segura, utilizando seus dispositivos móveis de última geração em todas as dependências do hotel. O Wyndham Rio Barra, parte de uma das maiores redes hoteleiras do mundo, agora oferece Wi-Fi de alta velocidade e confiabilidade em todas as suas instalações.

O projeto executado pela Telecall ampliou a cobertura da rede Wi-Fi de 20% para 90% da unidade, aumentando a capacidade operacional do staff e ampliando o sinal para áreas externas, como a recepção de hóspedes que chegam de táxis ou aplicativos de transporte. Também houve a ampliação da cobertura nas áreas de resort, como o SPA, academia, piscina e conveniências.

Segundo Robert Romano, gerente de TI do Wyndham Rio Barra, o projeto levou em consideração a privacidade dos hóspedes, com planejamento detalhado para execução durante horários de desocupação dos apartamentos e períodos mais adequados. “Foi um trabalho minucioso, realizado com precisão pela nossa equipe e pela Telecall”, comenta.

Além disso, mais de 4 mil metros de cabos de fibra óptica foram substituídos para aumentar a velocidade de dados, passando de 100 para 400 megabits. O projeto também preparou o hotel para a futura migração da telefonia tradicional para telefonia IP, também realizada pela Telecall. Um novo sistema de autenticação robusto foi implementado para monitorar a rede e identificar possíveis falhas ou interferências no sinal de Internet.

Romano destaca que o processo de modernização no Wyndham Rio Barra serviu como aprendizado valioso, preparando o hotel para futuras atualizações tecnológicas. “Os resultados já estão sendo percebidos pela alta gestão, que reconheceu a importância dessas mudanças para o bem-estar dos hóspedes e da equipe”, conclui.