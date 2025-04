NFL nomeia NetApp como parceira oficial de infraestrutura de dados inteligentes

A National Football League (NFL) nomeou a NetApp® (NASDAQ: NTAP) como parceira oficial de infraestrutura de dados inteligentes. A NetApp irá trabalhar com a liga para desenvolver tecnologia de armazenamento de ponta e sem silos, permitindo que a NFL gerencie os dados para impulsionar a inovação.

“A parceria internacional entre a NFL e a NetApp representa um compromisso compartilhado de aproveitar dados inteligentes para impulsionar soluções transformadoras para a liga”, disse Renie Anderson, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Receita na NFL. “Ao combinar nossa experiência com a infraestrutura de dados inteligentes líder do setor da NetApp, podemos obter novas eficiências que aceleram a inovação em nosso jogo.”

A NFL é uma das ligas esportivas mais reconhecidas e amadas do mundo, com mais de 218 milhões de fãs apenas nos EUA e muitos outros ao redor do mundo, em países como México, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Austrália. A NetApp irá desempenhar um papel chave a nível mundial com a NFL, atuando em toda a programação dos Jogos Internacionais de 2025 e como patrocinadora principal dos Jogos Olímpicos de Londres de 2025 e do primeiro jogo da temporada regular da NFL em Madri. A NFL escolheu a NetApp como líder em armazenamento de dados corporativos, aportando inteligência aos dados da liga.

“Trabalhar com a NetApp nos ajudou a atender fãs do futebol americano em todo o mundo, ao otimizar nossas operações tecnológicas e nos permitir ser melhores guardiões de nosso esporte”, disse Gary Brantley, Diretor de Informações na NFL. “Nós nos esforçamos para inovar e nos destacar em tudo o que fazemos, e trabalhamos com parceiros que compartilham estes valores. Ao longo dos anos em que trabalhamos juntos, a NetApp conquistou nossa confiança de que pode atender a estes altos padrões. Com uma infraestrutura de dados inteligentes impulsionada pela tecnologia NetApp, temos uma estratégia de armazenamento de dados segura que pode nos conduzir ao futuro.”

A NFL irá aproveitar a tecnologia NetApp para aperfeiçoar sua estratégia de armazenamento de dados na era da inteligência em toda a organização. Ao oferecer um dos armazenamentos mais seguros do planeta, a NetApp irá ajudar a NFL a manter a fidelidade e a integridade de seus dados a longo prazo. Os recursos de segurança integrados da NetApp, como NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) e soluções como NetApp cyber vault podem proteger os clientes contra perda de dados e tempo de inatividade, ao detectar de modo proativo ameaças potenciais e recuperar dados com rapidez, ajudando a reduzir o risco operacional.

“A NFL é cliente de longa data da NetApp, sendo gratificante ver o interesse deles em expandir nosso relacionamento”, disse Cesar Cernuda, Presidente da NetApp. “Ao ajudar a NFL a construir uma infraestrutura de dados inteligentes, estamos elevando o esporte para os fãs de futebol americano em todos os lugares. Incorporar inteligência ao armazenamento de dados da liga permite que modernizem sua infraestrutura e proporciona a eles as ferramentas necessárias para se adaptar ao futuro com agilidade.”