A famosa sala IMAX será inaugurada em São Paulo no dia 16 de janeiro com o filme “Fundo do Mar 3D”. A partir da próxima semana quem estiver em São Paulo poderá assistir a filmes em 2D e 3D, a sala está instalada no Espaço Unibanco de Cinema Pompéia, no Bourbon Shopping (zona oeste).

O custo do projeto é essencialmente tecnológico. Curvatura, luminosidade da tela e inclinação são alguns dos elementos que potencializam a imagem em um filme formatado especialmente para essas salas. Sons e imagens, defende a IMAX Corporation (empresa responsável por essa tecnologia), também são cristalinos.

Em vez de apenas assistir ao filme, você se sente como se estivesse de fato no filme. Os cinemas com a tecnologia IMAX (image-maximum) possuem, por padrão, telas com 16 metros de altura por 22 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 5 andares (alguns dizem 7, outras 8 … cada andar possui, para efeitos de comparação, 3 metros). As telas instaladas em São Paulo possuem, segundo informações, as dimensões de 14m X 21m.

Ao lado uma imagem de um evento Microsoft sendo apresentado em um IMAX, clique na imagem para ampliá-la e veja a tela em relação ao tamanho das pessoas. Note também como o rapaz no canto esquerdo “quebra” o pescoço para ver as imagens.

A tela, que é em média dez vezes maior que o modelo tradicional, possui um design especial, que se estende até onde alcança a visão periférica do público.

Para que esta gigantesca tela seja preenchida totalmente sem distorcer a imagem é preciso que o filme seja gravado em um formato diferente. Os filmes IMAX são gravados e impressos em filmes de 70mm (únicos na indústria), enquanto os longas-metragens convencionais são impressos em filmes de 35mm. Para a gravação de filmes nessas dimensões e qualidade, os produtores de cinema contam com câmeras especiais, que possuem cerca de 110 kg (uma câmera de gravação convencional possui, em média, 17% desse peso), apoiada em um suporte especial para que se possam fazer as devidas movimentações. Isso proporciona um detalhamento incrível da imagem.

Outra característica marcante desta tecnologia é a alta qualidade de som, um sistema digital de 12 mil watts, distribuídos em 44 alto-falantes (estes números podem variam entre os IMAXs).

O efeito é ainda mais impressionante em filmes exibidos em 3D. Para ativar o efeito 3D, são utilizados dois projetores. Os óculos separam as imagens, ficando uma em cada lente e o cérebro humano faz o processo de juntá-las novamente. O formato em arquibancada ajuda na visão de vários pontos do ambiente.

O filme “Batman – O Cavaleiro das Trevas”, que conta com cenas produzidas segundo a tecnologia IMAX, será um dos longas que entrará em cartaz na sala. Segundo informações, o filme voltará aos cinemas no Brasil em fevereiro, e conta com cenas rodadas pelo diretor especialmente pensadas para esta tecnologia. Para 2009 também é esperado o filme “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”.

Os cinemas IMAX criam experiências cinematográficas impressionantes. Vale à pena conferir essa tecnologia de perto!