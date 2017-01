Não, o número não está errado! Bom, na verdade está, mas isso é proposital. Se você visita o Guia do PC há mais de dois meses, provavelmente conhece a série Softwares atualizados, que trazia toda sexta uma coletânea de softwares que foram atualizados durante a semana. Com toda essa fase de mudanças, os Softwares atualizados do #001 ao #009 foram perdidos com a saída do Rodrigo Ghedin da equipe do Guia. Então, para não ditar moda e mudar o sistema numérico, vamos começar do primeiro, lembrando que a partir de agora, a série será postada no sábado.

Notepad++ 4.8.1

Editor de texto bastante completo que tem, entre outras funções interessantes, coloração de código para linguagens como HTML, CSS, PHP, Pascal e C++. Apesar de parecer simples, ajuda bastante na hora de programar. Nesta versão, traz correções de falhas e melhorias de recursos.

BitTorrent 6.0.3

Cliente torrent oficial da BitTorrent. Praticamente igual ao renomado µTorrent, só que um pouco maior e sem o easter egg do tetris na tela de about (aos que não sabem, abram o µTorrent, entrem em Help > About µTorrent… e teclem T).

IE7Pro 2.1

Software que traz novos recursos ao Windows Internet Explorer 7, como ad blocker e mouse gestures, semelhante ao Opera.

Download (para Windows 32 bits)

Download (para Windows 64 bits)

ATI Catalyst 8.3

Driver de vídeo da AMD/ATI. Dispensa comentários. Nesta versão, promete melhorias de performance em até 15% no Crysis.

Download (para Windows, Linux e Mac OS)

Release notes

Azureus (Vuze) 3.0.5.0

Cliente torrent opensource muito conhecido e usado no mundo todo. O contra é que é feito em Java e consome bastantes recursos do sistema. Traz correções de bugs e melhorias.

É isso! No total, cinco softwares citados aqui foram atualizados na semana e encerro por aqui o Softwares atualizados #001 (ou #012, como queiram).