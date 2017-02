Atualmente, uma guerra se desenrola no mundo dos navegadores. Polêmicas a parte, o título de “Navegador Mais Rápido do Mundo” tornou-se algo banal, posto que os desenvolvedores sempre o atribuem às suas respectivas crias. Mas, como ter certeza desta afirmação se existem dezenas de detalhes a serem considerados na hora de medir a velocidade de um browser? Se a Futuremark é referência em benchmarks de hardware, com os conceituados 3D Mark, PCMark e Virtualmark, o lançamento de uma ferramenta para medir a velocidade dos navegadores não só não poderia passar batida, como promete agregar imenso valor à empresa que conseguir os melhores resultados. Conheça o PeaceKeeper!

Gratuita, a novidade ainda é beta, mas já dá uma excelente idéia sobre qual navegador roda melhor em sua máquina. Ou seja, os resultados são obtidos através de uma bateria de testes feitos com base nas especificações do computador do usuário, como hardware e sistema operacional. Ao final do processo, o usuário poderá, então, ter uma idéia de qual navegador é o mais rápido em seu computador. A equipe do Guia do PC testou os navegadores mais conhecidos, tanto no Windows, como no Linux. O PC utilizado foi um Athlon 64 X2 4200, 2Gb de RAM DDR2 667Mhz, Geforce 8600GTS de 512Mb, HD Seagate de 320Gb 7200 rpm.

As versões dos navegadores testados foram todas as últimas estáveis. No Windows Vista Home Premium, foram avaliados o Internet Explorer 7, Firefox 3.0.7, Opera 9.64, Google Chrome 1.0.154.48 e Safari 3.2.2. No Ubuntu 9.04 Alpha 6, foram usados o Opera 9.64, Firefox 3.0.7 e Swiftweasel, este último, instalado através de um pacote DEB. Desconsiderei o IE8, o Firefox 3.1 Beta, o Opera 10 Alpha e o Google Chrome 2 Beta. Entretanto, o Safari 4 Beta foi testado. Peço desculpas por isso, e também pediria que ignorassem seu resultado ao compararem com o restante, pois não seria justo. Isso aconteceu porque, como eu baixei todos os navegadores em sua página padrão, acabei me enganando no site do Safari, onde aparece direto o Beta, e não a versão final. Resolvi deixa-lo porque achei curioso ser o campeão no ranking da Futuremark, e de fato, ele se dá muito bem nos testes.

O resultado dos testes no Linux surpreendeu, pois o Opera me parece muito mais responsivo do que o Firefox, que por alguma razão bizarra, é absurdamente lento quando comparado a sua versão para Windows. Entretanto, o Peacekeeper me disse o contrário. Note que, no Mozilla Firefox rodando no Ubuntu, a página do benchmark apresenta falhas no layout, algo que não acontece no Opera. Uma curiosidade, logo na página inicial, um gráfico com os browsers mais utilizados mostra o Firefox em primeiro lugar, seguido pelo IE7, Chrome, Safari 4 Beta e, por fim, Opera 9.

Não achei interessante testar as versões Beta dos navegadores. Seria curioso, mas, a título de comparação, não teria muita validade, porque são versões pouco utilizadas e consideradas não estáveis.