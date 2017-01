Ficamos muito felizes e satisfeitos com o resultado e a participação de vocês em mais uma promoção! O Guia do PC se empenha em trazer conteúdo relevante para seus leitores e, vez por outra realiza promoções de gadgets e softwares. Seja por meio da sua leitura ou comentários, a sua participação é a responsável pelo nosso sucesso!

Dessa vez não está sendo diferente! O Guia do PC em parceria com a DX.COM está fazendo uma grande promoção! Ficou explicado no review do smartphone DOOGEE DG310 que, quando atingíssemos 100 comentários no post, daríamos um smartphone para uma pessoa que melhor respondesse a seguinte frase: Como o DOOGEE DG310 seria útil na sua vida? Mostramos também que, quando chegássemos a 200 comentários outro ganhador seria escolhido, baseado nos mesmos critérios.

Bem, no momento que estou escrevendo esse post, existe 108 comentários no review do DG310. Então, chegou a hora de escolhermos o primeiro ganhador!

Nós lemos todos os comentários e achamos alguns bem interessantes! Tivemos um comentário de um usuário que foi assaltado e agora está precisando de um novo celular:

Talisrander Santos “Ele me seria útil para ligar e dar notícias para os amigos e família, pq fui roubado 3 dias antes do meu aniversário(graças ao inferno astral) e estou praticamente incomunicável desde então, não é todo mundo que gosta de ligar no tel fixo.”

Já o Michel está procurando o amor de sua vida:

Michel “O DOODGEE DG310 seria útil para minha vida porque estou solteiro e com ele eu poderia entrar no Tinder para conhecer o amor da minha vida”

Esse aqui quer lucrar um pouco mais:

Fernando Lemos Eu usaria o DOOGEE DG310 para divulgar o meu trabalho como marceneiro”

Tivemos mamães:

Lana Bernades “Porque os recursos multimídia do DOOGEE DG310 facilitara a gravação dos primeiros momentos de vida do meu bebê de 23 dias”

O DG310 para o Anivaldo significaria paz em casa:

Anivaldo Vasco “Com o DOOGEE DG 310 em minhas mãos, não precisaria levar notebook para faculdade, nem câmera extra para meus trabalhos de campo e nem tomaria o pc da minha esposa em casa para ver meus recados do email kkk”

Já o Marcelo Barbosa não passaria mais vergonha:

Marcelo Barbosa “Meus alunos não iriam mais fazer chacota do meu celular e o DOOGEE DG 310 me livraria desse constrangimento em minha vida”

Vamos ao ganhador!

Na verdade, gostaríamos de presentear cada participante! Infelizmente isso não é possível, então, cabe a mim a difícil escolha de um ganhador. Escolhi inicialmente três frases que me chamaram bastante a atenção:

1. Julio mendes “Com ele, poderia enfim, ter meu primeiro smartphone. Visto que sou de condição humilde, ainda não tive possibilidade de comprar qualquer smartphone. O DG310 seria útil na minha vida em todos os sentidos… Espero sinceramente ganhar!” — 2. Victor Fortes “Sou morador de uma comunidade em Niterói e serei o primeiro da família a entrar na universidade. Com esse aparelho poderia conseguir me manter atualizado sobre os acontecimentos do guia do pc para me sair bem em momentos que preciso daquele assunto para quebrar o gelo.” — 3. Marcos Ramello “Ele seria útil em tudo, smartphone é a extensão dos meus olhos, depois que perdi parte da visão, pois com sua tela enorme e facilidade de acesso seria perfeito!”

Desses três apenas um será o ganhador. De forma que os outros dois ainda continuam na disputa para o segundo aparelho. Os mesmos podem ou não está na segunda escolha, isso vai depender das próximas respostas. Gostaria de lembrar que cada usuário pode comentar até duas vezes. Então se ainda não o fez e gostaria de concorrer com outra frase, faça agora!

Dito isto, vamos anunciar o vencedor! Todas as respostas listadas acima merecem ser o ganhador. O Julio Mendes porque ainda não teve a oportunidade de ter a experiencia de possuir um smartphone. O DG310 seria bastante útil para o Victor Fortes na sua vida universitária. Já para o Marcos seria útil devido ao seu problema de visão, visto que a tela do DG310 é relativamente grande.

Mas, tanto o Victor Fortes como o Marcos já possuem ou já tiveram a experiencia de possuir um smartphone. O Júlio Mendes nunca teve essa oportunidade. Assim, escolhi o Júlio Mendes para ser o vencedor.

Parabéns Júlio Mendes você é o primeiro ganhador do DOOGEE DG310!

Por favor Júlio, entre em contato conosco pelo email: admin@guiadopc.com.br

Próximo ganhador!

Você poderá ser o próximo ganhador! Quanto atingirmos a meta de 200 comentário no review do DOOGEE DG310 iremos escolher outro ganhador. Então participe e convide os amigos e familiares para participar também!

Vamos lá pessoal! Rumo aos 200 comentários!