Olá leitores! Vamos conhecer quem foram os três sortudos que levarão uma licença completa para o TuneUp Utilities 2014. Dessa vez teremos 3 ganhadores. Abaixo você confere a lista das pessoas que mais comentaram em Setembro de 2014:

Elias (11 comentários) – 1, 2, 3, 4 e 5; Luciano Silva (11 comentários) – 6, 7, 8 e 9; Mauro Moraes (7 comentários) – 10, 11 e 12; Filipe Dias Gianotto (5 comentários) – 13 e 14; Thiago (5 comentários) – 15.

Você pode ver ao lado dos nomes acima, que existem alguns números. Esses números, pertencem aos seus respectivos comentarista. Seram sorteados três números entre 1 e 15. Quem for o dono dos números sorteados, leva o prêmio. Confira o sorteio:

Neste link você confere o resultado.

Parabéns para o Elias, o Luciano Silva e o Mauro Moraes! Vocês devem entrar em contato com o Guia do PC pelo email admin@guiadopc.com.br. Se você não está entre os sortudos, acompanhe o Guia do PC no mês de Outubro de 2014 e contribua com os seus comentários pois, você poderá ganhar um excelente prêmio!

Prêmio Outubro de 2014

Para o mês de Outubro de 2014 teremos um Media Player 1080p! Com ele você poderá ligar seu HD externo, Pendrive e etc., na TV e assistir aos seus filmes e séries preferidas! Acompanha um cabo USB, controle remoto e fonte de alimentação. Veja algumas imagens:

O sorteio funcionará da mesma maneira. Será sorteado um números entre os números de 1 a 15. Os usuários receberão os números de acordo com sua posição no ranking, por exemplo:

1º lugar receberá os números 1, 2, 3, 4 e 5 .

. 2º lugar receberá os números 6, 7, 8 e 9 .

. 3º lugar receberá os números 10, 11 e 12 .

. 4º lugar receberá os números 13 e 14 .

. 5º lugar receberá o número 15.

O primeiro lugar terá 5x mais chances de ganhar do que o quinto colocado. O segundo terá 4x, o terceiro 3x e o quarto 2x. Assim todos têm chances de ganhar! O sorteio dos números será realizado pelo site sorteador.com.br entre os dias 1º a 5 de Julho de 2014.

IMPORTANTE: Os pontos/comentários serão contabilizados por meio do seu endereço de email. Portanto comente sempre usando o mesmo email. Se você mudar seu email ao comentar, seus pontos começaram a ser contabilizados do zero, como se você fosse um novo usuário.

Compartilhe com seus amigos e comentem no Guia do PC pois, seus comentários valem prêmios!