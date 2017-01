in Promoções

by Felipe Falcão

Olá pessoal! Mais um mês se passou e tivemos um total de 38 comentários! Todos tem chances de ganhar o adaptador SATA/USB 3.0. Claro, quem está nas posições mais altas do ranking tem mais chances. O ranking ficou assim:

Elias – 13 comentários; Gabriel Castro – 11 comentários; Daniel Trajano Dias – 8 comentários; Júlio Pais – 4 comentários; Junior Rocha L Py…- 2 comentários.

A nossa promoção funciona dessa maneira: Os cinco melhores colocados, ou seja, as cinco pessoas que mais comentaram durante o mês vigente, entram para o ranking. Para concorrer aos prêmios, essas pessoas ganham pontos. O primeiro colocado ganha 5 pontos, o segundo 4 pontos, o terceiro 3 pontos e assim por diante. Assim temos um total de 15 pontos. Depois basta fazer o sorteio. Confira os números da sorte de cada participante:

Elias – 1, 2, 3, 4, 5; Gabriel Castro – 6, 7, 8, 9; Daniel Trajano Dias – 10, 11, 12; Júlio Pais – 13, 14; Junior Rocha L Py…- 15.

O sorteio já foi feito e vocês podem acessar este link para conferi-lo.

O ganhador dessa mês foi muito sortudo: Junior Rocha, com apenas um número foi o sorteado! Ele está levando adaptador SATA/USB 3.0. Estamos aguardando o contato do Junior pelo email: admin@guiadopc.com.br. Por favor Junior, envie seu nome e endereço completo para providenciarmos a entrega do seu prêmio!

Prêmio para Dezembro de 2014!

No mês de dezembro de 2014 iremos presentear um de nossos leitores com um lindo Mouse Microsoft Wireless Mobile 4000!

Ficou com vontade de levar para casa esse lindo mouse? Quem não fica?! Para participar é simples: Comente nos posts do Guia do PC durante o mês de dezembro de 2014. Quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar!

O sorteio funcionará da mesma maneira. Será sorteado um número entre os números de 1 a 15. Os usuários receberão os números de acordo com sua posição no ranking, por exemplo:

1º lugar receberá os números 1, 2, 3, 4 e 5 .

. 2º lugar receberá os números 6, 7, 8 e 9 .

. 3º lugar receberá os números 10, 11 e 12 .

. 4º lugar receberá os números 13 e 14 .

. 5º lugar receberá o número 15.

O primeiro lugar terá 5x mais chances de ganhar do que o quinto colocado. O segundo terá 4x, o terceiro 3x e o quarto 2x. Assim todos têm chances de ganhar! O sorteio dos números será realizado pelo site sorteador.com.br.

IMPORTANTE: Os pontos/comentários serão contabilizados por meio do seu endereço de email. Portanto comente sempre usando o mesmo email. Se você mudar seu email ao comentar, seus pontos começaram a ser contabilizados do zero, como se você fosse um novo usuário.