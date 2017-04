O McAfee foi um dos softwares antivírus que já teve sua fama. Hoje, apesar de não ser muito conhecido no Brasil, é utilizado como base para “antivírus de provedores de internet”, como UOL AntiVirus (e firewall) e a suíte de segurança do Terra.

No último teste da AV-Comparatives – o Retrospective/ProActive Test de novembro de 2008, que testa a eficácia de um antivírus com 1 e 4 semanas sem atualizações -, o McAfee se saiu até bem: apesar da baixa detecção de malwares com banco de dados desatualizado por uma semana – detectou apenas 37% dos novos malwares contra 54% do NOD32 e 71% do Kaspersky -, o McAfee revelou pouquíssimos falsos positivos. Essa é uma característica conhecida do software nos testes de antivírus.

Sem mais blá blá blá, vamos ao que interessa. A McAfee, provavelmente numa promoção de ano novo, disponibilizou um código promocional para que usuários baixem o McAfee VirusScan Plus gratuitamente, com licença de 1 ano. Esta promoção vai até o dia 31 de dezembro (logo, se você quiser enrolar para ter uns dias a mais na licença, provavelmente não terá problemas).

Para “comprar o VirusScan Plus gratuitamente”, acesse o link promocional da McAfee. Você será redirecionado automaticamente a cesta de compras, com o VirusScan custando US$39,99 (o preço normal). No campo de código promocional (If you received a promotional code that you would like to use with this purchase, please enter it here), digite VSPPROMOCF e clique em Submit code. Verifique se o preço foi zerado e então clique em Checkout. Aí, basta preencher seus dados pessoais e seguir as instruções para o download. Caso algum software adicional seja oferecido (como proteção para o IE), não compre-o, a não ser que queira pagar pelo produto. Logo abaixo, imagens sobre o passo-a-passo.