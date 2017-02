Mensageiros instantâneos são a nova moda para se comunicar, especialmente com pré-adolescentes e adolescentes. Existem diversas maneiras de contatar seus amigos online (Viber, Skype WhatsApp, iMessage, etc.). A grande maioria das crianças não usam os smartphones para ligar ou para mandar mensagens, pois todos os seus amigos estão sempre online, por isso podem conversar com eles a qualquer hora sem gastar nada! Embora isso seja benéfico, também pode trazer muitos problemas, pois a maioria das crianças e adolescentes (e até alguns adultos também) passam muito tempo conversando e muitas vezes se esquecem de seus deveres escolares. E mais, estudos recentes mostram que mais de 50% dos ladrões de identidades e predadores sexuais usam mensageiros instantâneos populares para seguirem as crianças fingindo serem seus amigos da escola.

É por isto que é importante para os pais saberem que aplicativos de mensagens instantâneas seus filhos usam, com quem falam e quanto tempo estão online. Embora fosse difícil há uns anos atrás, pois teria de pegar o celular de seus filhos e analisar todas as conversas para descobrir coisas novas, as novas tecnologias nos permitem fazer isso a qualquer momento, de qualquer computador com internet, sem que os seus filhos saibam. Para isso é necessário instalar um aplicativo rastreador no celular do seu filho, obter toda a informação que precisa de modo a protegê-los de pessoas perigosas e de más companhias. Abaixo poderá ver algumas coisas que podem acontecer com seu filho e gerar consequências graves se não vigiar o uso que ele faz do celular:

Cyber-bullying

Redes sociais, novos celulares e acesso constante à internet criaram o cyber-bullying, que pode levar a resultados terríveis. As últimas estatísticas mostram que mais de 40% das crianças sofreram bullying online e 35% delas foram ameaçadas. Sem falar que 60% dessas crianças nunca contaram a seus pais sobre isso. Consegue perceber a importância que é saber sobre todas as atividades que seus filhos fazem online?

Deve falar com seus filhos sobre a importância de lhe contar se alguém estiver fazendo bullying com eles, e quando descobrir isso, tenha em mente que quem está fazendo isso com ele, provavelmente não tem noção das consequências das suas ações. Tente falar com os pais dele e se isso não funcionar contate as autoridades da escola.

Sexting

Não é surpresa para ninguém que hoje os adolescentes estão começando suas vidas sexuais cada vez mais cedo. Alguns pais evitam falar com seus filhos sobre isto na esperança de que ajam com responsabilidade com os seus parceiros. Mas negligenciar este assunto pode levar a problemas e a comportamentos irresponsáveis, como sexting. Um adolescente que não tenha consciência da importância do seu comportamento nas relações com seus amigos e parceiros, pode facilmente começar a enviar ao seu parceiro fotos explícitas ou mensagens de texto, que pode ter um grande impacto em sua vida se aparecerem online. Certifique-se de que o seu filho sabe que tudo o que enviam a alguém ou que coloquem online pode chegar a milhares de pessoas com apenas um clique, e que devem sempre pensar duas vezes antes de clicarem em Enviar.

Pessoas Perigosas

Manter-se longe de pessoas perigosas é bem mais fácil no mundo da internet do que na vida real. Estudos recentes mostram que mais de 50% dos ladrões de identidades e predadores sexuais estão criando perfis nas redes sociais de modo a perseguirem crianças. Embora a internet seja uma grande maneira de se conectar as pessoas, se não for levada a sério, poderá ter como amigo um desconhecido. Existem tantos casos em que os ladrões encontram informações sobre as contas bancárias de alguém apenas falando com as crianças, ou até mesmo oferecendo sexo a adolescentes. Mesmo que esteja confiante que seus filhos nunca falarão com estranhos, é extremamente importante falar abertamente com eles sobre os perigos que podem enfrentar se não usarem as redes sociais com responsabilidade.

É difícil proteger os seus filhos, especialmente neste mundo moderno. É por isto que os aplicativos de rastreio são uma grande maneira de saber onde eles estão, com quem estão conversando e como estão agindo nas suas vidas online. O MSPY oferece uma solução completa para esse problema. É um aplicativo de rastreio completo, compatível com quase todas as plataformas que são usadas nos smartphones atuais. Com o MSpy, poderá fazer gravações de chamadas, monitorar o teclado, rastrear SMS, Skyper, WhatsApp e muito mais! Acesse o site mspy.com.br e confira todos os recursos desse excelente aplicativo!

