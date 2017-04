in Publieditorial

by Felipe Falcão

Existem várias vagas de trabalho em SP, mas certos setores têm mais vagas do que outros e é por isso que, através deste pequeno artigo, vamos falar das áreas laborais mais procuradas em São Paulo.

Engenharia Mecânica

Os profissionais da indústria mecânica são altamente procurados em São Paulo, pelo que especialmente os engenheiros mecânicos desfrutam de uma posição de vantagem quando procurando um emprego.

Num Mundo dominado cada vez mais por máquinas e mecanismos, são sempre precisos trabalhadores que consigam tratar de construir, modificar, recuperar e dar suporte a estes aparelhos.

Engenharia Informática

Os mesmos princípios se aplicam à área da informática e aparelhos da tecnologia da informação e comunicação, aparelhos estes cada vez mais utilizados em todos os ramos da indústria e comércio.

Hoje em dia a informática é uma das áreas mais rentáveis no mercado de trabalho, e esta é uma área tremendamente popular em qualquer zona do país e, atreveríamos a dizer, do mundo!

É uma época dourada para engenheiros informáticos.

Vendedor Comercial

Existem profissões que por muito que a tecnologia e a sociedade evoluam serão sempre precisas e vendedor comercial é uma delas.

Independentemente dos produtos e serviços existentes no mercado, há sempre lugar no mercado de trabalho para vendedores que gerem lucro e boas vendas aos seus empregadores – já para não falar que a venda é o centro de todo o mercado econômico.

Se é um bom vendedor com provas de sucesso e experiência prévia não encontrará dificuldades em arrumar um emprego – e se tem um portfolio de clientes fiéis então muito menos (é por isso que os comerciais nunca devem atirar para o lixo cartões de negócio).

Programador

Finalmente, qual é a profissão que é vital para qualquer mecanismo informático E mecânico? É verdade, o programador é o trabalhador que terá menos dificuldade em arranjar emprego em São Paulo simplesmente porque o seu trabalho é vital para as áreas que estão agora em maior crescimento.

Se é um programador então é seguro dizer que não passará muito tempo sem trabalho, pois existe uma maior procura do que oferta.

Aproveite para escolher a instituição ou organização para quem quer trabalhar e boa sorte.

Esperamos que este artigo lhe tenha sido útil e que esteja agora um passo à frente dos seus concorrentes.

Boa sorte nesta nova etapa da sua vida!

Este post é um publieditorial.