in Publieditorial

by Abel Alves

A EaseUS, uma das melhores empresas de software para backup de dados, gerenciamento de disco e recuperação de dados, responsável pelo desenvolvimento de vários programas que são referência no mercado está novamente com várias promoções em seu site! Acesse: https://www.easeus.com/campaign/anniversary-campaign-2017.php e participe!

Promoção 1: Gire a roda da fortuna e concorra a licenças de produtos EaseUS!

Os produtos participantes são:

EaseUS EverySync Pro

EaseUS MobiSaver para iPhone Pro

EaseUS MobiSaver para Android Pro

EASEUS Todo Pro PCTrans

EASEUS Partition Master Pro 11.10

Promoção 2: Preço super reduzido para licenças completas de best-sellers EaseUS .

Promoção 3: Ganhe dinheiro com seu meme!

Crie um meme e envie para a EaseUS! O meme deve conter produtos EaseUS ou referências ao 13º aniversário da EaseUS. Quanto maior a relação do meme com os produtos ou aniversário, maior a chance de ganhar um prêmio. O Primeiro Prémio é um vale de U$ 30 do Paypal. O Segundo e Terceiro Prêmios são, respectivamente, vales de U$ 15 e U$ 5.