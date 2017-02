Esta foi uma excelente semana para o Guia do PC. Os leitores e os membros da equipe finalmente puderam tirar proveito do novo visual do Guia do PC, que deixou o site quase tão bonito quanto este lindíssimo redator que vos escreve (pelo menos de acordo com o que a mãe dele diz). Mas as novidades não param por aí: O novo layout do Guia chegou no início de uma semana que teve várias novidades interessantes para o mundo da tecnologia. Se você não teve tempo de acompanhar com calma todas as notícias dos últimos dias, não tema: Está começando mais uma coluna Resumo da Semana!

Domingo (23/jun)

As novidades no Guia chegaram no primeiro dia da semana. Logo no domingo, você é apresentado ao novo visual do site, que trouxe consigo uma nova linha editorial e um novo logotipo. Também fica sabendo da parceria que o Guia do PC fechou com a Seagate — os primeiros textos e análises providos através dessa parceria irão aparecer em breve aqui no Guia. E sobre o novo tema: Queremos saber a sua opinião! Se você ainda não deixou seu comentário no texto de domingo, conte para a gente nesse aqui mesmo o que você achou do novo visual do Guia.

A coluna Um Domingo Qualquer traz costumeiramente para os leitores o que há de mais interessante na internet no que diz respeito a entretenimento. Dessa vez não foi diferente, já que Dragon Quest Caboclo, uma paródia da famosa (e longa!) música Faroeste Caboclo do Legião Urbana, faz qualquer fã da banda ou de RPGs de videogame aplaudir de pé. Mais um excelente trabalho dos irmãos Castro que não podia passar direto. Fantástico. Se você ainda não viu, vá agora mesmo corrigir isso.

Terça-Feira (25/jun)

O lançamento do Windows 8.1, primeira grande atualização para o Windows 8, está se aproximando e com a data de seu lançamento chegando perto, mais e mais detalhes passam a ser descobertos pelos usuários e fãs do sistema operacional da Microsoft. Dessa vez, as novidades foram encontradas no Windows Server 2012 R2 Preview, que usa a nova versão como base: Novas opções de personalização permitiriam desligar o sistema pelo botão Iniciar (que também é novidade) e também desativar os gestos para ativar os charms no canto superior direito da tela.

Antes tarde do que nunca: Depois de longos oito meses entre o lançamento mundial e o nacional, o iPad mini finalmente foi lançado em terras tupiniquins, com valores parecidos com os cobrados pelo iPad 2. Entretanto talvez sua compra agora não seja uma ideia muito boa, já que uma nova geração deve chegar até o fim do ano. O aparelho já está disponível para compra nas principais lojas do varejo.

Quarta-Feira (26/jun)

Se você leu na terça-feira sobre os novos recursos do Windows 8.1 e ficou curioso para testá-los, a boa notícia veio no dia seguinte: Uma versão de prévia do Windows 8.1 foi disponibilizada para download para os usuários do Windows 8 mediante a instalação de uma atualização que desbloqueava o preview na Windows Store. Basta a sua instalação para que uma notificação indique que a atualização para a nova versão está disponível. Fácil assim.

Quinta-Feira (27/jun)

Após liberar a atualização da prévia do Windows 8.1 para download no dia anterior, a Microsoft liberou na quinta-feira o download das imagens ISO standalone de 32 ou 64 bits em português do Brasil para os usuários que preferem fazer uma instalação limpa do sistema ou que ainda não possuem o Windows 8 instalado para fazer a atualização para a nova versão. Uma chave de ativação única para todos os usuários também foi disponibilizada.

Utilizando de todos os recursos para programas beta que o Google disponibiliza para os desenvolvedores que publicam seus aplicativos na Play Store, o Facebook iniciou um programa para testar versões de desenvolvimento de seu aplicativo móvel para Android. A entrada no grupo de testadores é livre e você também pode testar as últimas novidades no aplicativo seguindo alguns simples passos descritos no post.

Sexta-Feira (28/jun)

Os que diziam que o Chrome OS era limitado demais e jamais faria sucesso precisam começar a olhar o sistema (que é praticamente um conceito) com outros olhos. No final da semana, uma novidade interesante foi anunciada para o Chrome OS: O sistema, que até então praticamente se resumia ao navegador homônimo, ganhou a habilidade de editar arquivos do Office por intermédio de uma parceria com o QuickOffice que trouxe o suporte a edição de arquivos do Word e do Excel através de uma extensão para o Chrome.

Quando ninguém esperava nada, eis que surge uma ROM na internet vinda de uma versão de desenvolvimento do Galaxy S4 Google Edition que supostamente traria consigo a próxima versão do Android, o Jelly Bean 4.3. Embora a veracidade da ROM seja questionável, fato é que ela traz algumas novidades interessantes para o sistema, como um aplicativo de câmera melhorado e um novo wallpaper animado, além de alguns aplicativos atualizados ou integrados ao sistema. A previsão é de que a nova versão seja lançada (de verdade) no próximo mês.

Foi uma semana bastante agitada, não é? A gente quer saber de você: O que aconteceu de mais importante nessa semana em sua opinião? Conte-nos pelos comentários!