Review rápido: Google Buzz

Depois do fracassado Google Wave, que, segundo a Google, seria o e-mail se tivesse sido inventado hoje, a gigante de Mountain View nos deixa apreensivos e anuncia o Google Buzz, uma nova ferramenta, integrada ao Gmail, que promete deixar o cliente de e-mail mais social.

Lançado ontem, o Buzz já começou melhor que o Wave: não exige convite. O serviço será implantado em todas as contas de forma progressiva a partir do lançamento. E já no segundo dia, minha conta recebeu a novidade. Então que tal darmos uma rápida explorada no Buzz?

O Google Buzz é um agregador de conteúdo de redes sociais e lembra muito o FriendFeed. Ele pega as atualizações dos serviços configurados e concentra tudo no seu Buzz, que pode ser acessado pelo Gmail ou perfil do Google. Além dos serviços da própria Google, como YouTube, Reader, Picasa e status do bate-papo do Google, é possível conectar ao Twitter e Flickr.

Você tem total controle sobre o que aparece para você. O esquema é parecido com o do Twitter: é possível seguir as pessoas, de modo todas as atualizações dessa pessoa apareçam numa timeline interativa no Gmail. Comentar, gostar e, é claro, enviar por e-mail uma atualização são alguns dos recursos do Buzz.

Hoje em dia privacidade é fundamental e é claro que ela não ficou de fora no Buzz. De forma bastante personalizável, você pode configurar quem tem acesso as suas atualizações. É possível, por exemplo, deixar as atualizações do YouTube para qualquer um ver e restringir o seu Twitter a um grupo pessoas.

Mas nem só de atualizações de outras redes sociais vive o Buzz. É possível “Compartilhar seus pensamentos” com o próprio Buzz. Escreva um texto (aparentemente sem limite de caracteres) e adicione uma foto ou link e compartilhe. As opções de privacidade continuam valendo para isso também.

O Google Buzz pode fazer muito sucesso pela simplicidade característica dos produtos Google e o fato de ser integrado ao Gmail. Até agora as opiniões sobre o novo serviço são boas. Mas se o Buzz fará barulho ou cairá no esquecimento como o Google Wave, só teremos certeza com o tempo.