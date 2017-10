Há algumas semanas publicamos aqui nesta mesma coluna Review da Semana uma análise sobre o serviço de streaming de músicas Rdio. No início desse texto em questão, falamos um pouco sobre como os computadores estão, hoje, totalmente dependentes da internet. Praticamente tudo que antes fazíamos sem a necessidade de uma conexão está migrando para o navegador web. Nós, do Guia do PC, queremos analisar para você, ao longo do ano, várias opções de serviços que são baseados na internet, ou, como se costuma falar, na nuvem. Para esta semana destrincharemos para você o Dropbox. Ele pode lhe ser muito útil! Vamos lá?

O que é?

O Dropbox, basicamente, é um serviço de armazenamento de arquivos na nuvem que permite que você guarde seus arquivos na web e sincronize-os entre seus computadores e dispositivos móveis. Falando à grosso modo, ele é um disco rígido virtual. Ele foi efetivamente criado em 2007, por dois alunos do curso de Ciência da Computação do M.I.T, renomada universidade norte-americana. Drew Houston, fundador do serviço, decidiu criá-lo meio que por acaso quando, em uma viagem de negócios, havia esquecido seu pendrive com arquivos importantes em casa. Frustrado, ele começou a escrever as primeiras linhas de código do que hoje se conhece por Dropbox.

Ele lançou o seu serviço apenas em 2008, na conferência TechCrunch50. Em pouco tempo o Dropbox se popularizou e mesmo com a chegada de empresas gigantes concorrendo neste nicho, como Google, Microsoft e até Apple, ele continua sendo o pendrive virtual de muita gente. O serviço possui diversos recursos interessantes, como por exemplo a sincronização entre diversos computadores, que permite que você envie o mesmo arquivo para todas as suas máquinas configuradas com o software. Quando o Dropbox percebe que você alterou o arquivo usado, todas as outras cópias do mesmo arquivo são atualizadas automaticamente, sem necessidade de confirmação ou outras burocracias.

Quanto de espaço?

Certo, aqui nós acreditamos que você tenha entendido do que se trata o Dropbox: um serviço onde você pode guardar suas tralhas virtuais (documentos, fotos, músicas, etc…) e acessá-los de qualquer computador ou dispositivo com acesso à internet. Mas quanto de espaço eles disponibilizam para você? Bom, o Dropbox trabalha com diversos planos, cada um com seu preço. Mas não fique chateado, ele tem um plano gratuito que provavelmente pode servir para você. Para novos usuários, o serviço oferece o Plano Gratuito, que lhe dá direito a 2 GB para armazenar suas coisas. Mas esse espaço pode ser aumentado bastante, também de forma gratuita. Cada vez que você indica algum amigo para aderir ao Dropbox e ele, por sua vez, se cadastrar no serviço, você ganha mais 500 MB em sua conta. O usuário ainda tem diversas outras alternativas, como recomendar o Dropbox nas redes sociais, vincular sua conta e seguir o perfil oficial no Twitter, vincular ao Facebook, ver o guia de introdução e dizer por que ama o Dropbox através de um tweet. Com esta brincadeira você pode alcançar até os 18 GB de espaço! Acho que é mais do que suficiente para a maioria das pessoas.

Se você precisar de ainda mais espaço, há os Planos Pro. Ele começa com 100 GB de espaço. Neste plano, você paga US$ 9.99 por mês ou pode escolher pagar US$ 99.99 por um ano de assinatura, economizando alguma grana. Este plano é adequado para quem precisa guardar muitas fotos e documentos. O próximo plano é o de 200 GB, onde você paga US$ 19.99 por mês ou US$ 199.00 por ano. Se você trabalha com fotografia, deve lidar com imagens enormes de alta resolução. Esse plano pode se adequar a você. Por fim, temos o plano de 500 GB, onde você paga US$ 49.99 por mês, tendo a opção de pagar US$ 499.00 pelo ano todo. Se você trabalha com vídeos, esse plano pode ser a única solução.

E não para por aí. Se você é dono ou administrador de uma grande empresa pode se valer do Plano Empresas. Ele começa te oferecendo 1 TB para 05 usuários pelo valor de US$ 795.00 por ano. Mas você pode aumentar ainda mais sempre que precisar. Ele ainda oferece uma série de recursos profissionais, como histórico e recuperação de versões dos arquivos, segurança aprimorada, várias ferramentas para gerenciar a sua conta, dentre outros. Mesmo para o usuário final, os preços são relativamente altos. O SkyDrive, por exemplo, oferece 100 GB por R$ 93, que é aproximadamente US$ 50, que é basicamente a metade do preço oferecido pelo Dropbox.

É claro que nós sabemos que dificilmente você precisará deste plano top de linha. Na maioria dos casos dos usuários domésticos, o Plano Gratuito é suficiente. Basta indicar alguns amigos e aumentar seu espaço de armazenamento. Existem outras formas de você aumentar o espaço na sua conta. Se você tiver um smartphone compatível com o serviço, por exemplo, pode ativar a função Camera Upload, que salva as fotos e vídeos que você fizer com o seu celular automaticamente no Dropbox. A cada 500 MB de arquivos salvos, você ganha mais 500 MB em sua conta. Com estes métodos você pode ultrapassar até mesmo o teto de 18 GB do serviço. Tenho um amigo que já tem 24 GB em sua conta. Eu mesmo já ganhei alguns gigas extras só nesta brincadeira. Então, fica a dica. 😉

Como usar o Dropbox?

Interface Web

O Dropbox pode ser facilmente acessado através do seu navegador, seja ele qual for. Basta ir até o endereço http://dropbox.com e entrar com seu login e senha. Nesta interface web você tem total controle sobre seus arquivos, pode renomeá-los, apagá-los, trocá-los de pasta e também adicionar mais arquivos à sua conta. O mesmo pode ser feito com as pastas. Você pode fazer o que quiser com elas para manter seus arquivos sempre bem organizados. Veja uma imagem de como é a interface web do programa:

Windows, Linux e Mac OS X

Mas você não deve se limitar à interface web. O serviço possui programas que podem ser instalados nos principais sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac OS X. A configuração inicial é rápida e indolor: basta preencher seus dados, baixar o app, instalar, colocar seus arquivos na pasta e esquecer lá. Acredite, é simples. Só é possível sincronizar entre computadores com esse aplicativo instalado em todos os seus sistemas. O aplicativo é bem leve e rápido e seu funcionamento exige que você apenas coloque os arquivos que deseja sincronizar na pasta. Você pode baixar o cliente para seu sistema operacional diretamente da sua conta no serviço. Após instalar em seu computador, ele criará uma pasta, que por padrão se chama “Dropbox”. Ela estará linkada com a sua conta na internet. Assim, todos os arquivos e pastas que você colocar nela serão sincronizados automaticamente. Se a internet não estiver funcionando muito bem, é possível limitar a largura de banda a ser usada durante o envio de arquivos.

iOS, Android e Blackberry

O Dropbox não se limita apenas ao navegador e aos sistemas operacionais. Você pode facilmente usá-lo também nos seus dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Atualmente, ele suporta três sistemas operacionais móveis: iOS, da Apple, Android, da Google e BlackBerry, da RIM. Eles possuem praticamente as mesmas funções que os outros aplicativos, mas a interface é adaptada para as telas menores desses aparelhos. Como já falado anteriormente, eles contam com funções exclusivas também, como a Camera Upload, que já sincroniza toda e qualquer foto que você tirar com seu smartphone.

Desta forma, suponhamos que você tenha um PC desktop, um notebook, um PC no seu trabalho e também um smartphone: basta instalar o Dropbox em cada um deles e ter acesso a qualquer momento a qualquer arquivo que você desejar, independente de estar em casa, no trabalho, ou mesmo na rua.

Recursos Extras

O Dropbox já seria muito útil se ele apenas guardasse nossos arquivos. Mas ele permite que nós o compartilhemos também. De várias maneiras ainda mais! Se você quiser compartilhar com outras pessoas apenas um arquivo em específico, pode simplesmente clicar com o botão direito no arquivo e escolher a opção Compartilhar um link, que gera uma URL que qualquer um pode acessar, mas não pode modificar. Assim, quem você entregar o link poderá visualizar e até mesmo baixar aquele arquivo. Foi isso que nós fizemos com o nosso eBook Hardware para Iniciantes. O hospedamos no Dropbox e repassamos o link para nossos leitores poderem baixar. Você pode fazer a mesma coisa com pastas inteiras. Gere o link para aquela pasta e repasse para amigos, familiares e colegas de trabalho.

Além da capacidade de compartilharmos arquivos e pastas, podemos criar as pastas compartilhadas. Como funciona isso? Você cria uma pasta qualquer e pode compartilhar ela com outros usuários do serviço. Assim, ele terá total acesso a essa pasta, podendo apagar e adicionar novos arquivos a ela. Em outras palavras, sempre que alguma alteração for feita nesta página, todos os usuários que estiverem trabalhando nela também serão afetados. Isso é ótima para compartilhar arquivos com uma equipe de trabalho/faculdade, por exemplo.

Além do mais, devido à popularidade do Dropbox, o serviço está integrado com vários outros aplicativos de terceiros, que se valem de sua API para integrar recursos extras. Assim, o Dropbox se torna útil não apenas para guardar e compartilhar seus arquivos, mas para uma série de outras coisas que os demais desenvolvedores trabalham.

Conclusão

O Dropbox é um dos melhores serviços de armazenamento de arquivos online e também de sincronização disponíveis. Ele é simples, rápido, funciona sem firulas e às vezes você até esquece que ele roda em segundo plano. O plano gratuito é suficiente para a maioria das pessoas, mas se você precisar de um plano mais espaçoso ele é bem caro. Ele é multi-plataforma e dificilmente te deixará na mão. Os aplicativos são rápidos e fáceis de usar, e os móveis permitem que você acesse seus arquivos de qualquer lugar, mesmo na rua, ônibus ou metrô. E como se não bastasse tudo isso, ele ainda possui recursos extras que permitem o trabalho em equipe e o compartilhamento de dados. Resumindo: Dropbox é só amor e a equipe do Guia do PC indica fortemente aos seus usuários.

Caso você ainda não tenha conta neste maravilhoso serviço, pode se cadastrar usando esse link. E o melhor: você ainda ganha 500 MB de imediato, ficando com 2,5 GB! 😉

