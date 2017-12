Ao falar de smartphones e tablets qual é a primeira marca que vem a sua mente? Talvez Apple, Samsung, Sony, HTC, Motorola e etc. De fato, essas marcas são bastante conhecidas, não só no Brasil ou nos EUA, mas no mundo inteiro. Isso não acontece por um acaso. Essas empresas investem milhões de dólares todos os anos em publicidade. No ano passado a Samsung investiu “míseros” US$363 milhões e a Apple US$351 milhões!

Fica claro então que, todo esse dinheiro gasto tem que ter um retorno para a empresa. É lógico que ela não gastaria mais de US$300 milhões sem ter a expectativa de lucrar, no mínimo, o dobro desse valor. Como ela consegue esse lucro? É simples: você paga.

A Apple gasta apenas US$191,00 (R$427,00) para produzir o iPhone 5S de 16GB e US$210,00 (R$469,00) para o modelo de 64GB. Entre as peças mais caras estão o display (US$ 41,00), fornecidos pela LG Display, Sharp e Japan Display e chips de rádio frequência (US$ 32,00). Mas, o iPhone 5S é vendido aqui no Brasil por R$2.799,00 e o modelo de 64GB por R$3.599,00. Um lucro de mais de 600%!

Isso é apenas um exemplo. Mas isso acontece com todas as empresas. Então você pode se perguntar: Então eu poderia comprar o mesmo iPhone 5S de 16GB por US$400,00 e ainda assim a Apple lucraria 100% do valor? Sim! Mas a Apple não pode vender o 5S por apenas US$ 400,00. Por que não? Por que ela tem que pagar aqueles US$ 351 milhões que gastou com publicidade. Mas não só isso, ainda existe gastos com programadores, designers, gerentes e etc.

Assim concluímos que, não é o valor que determina, em todos os casos, a qualidade do produto. Uma empresa pode vender um smartphone ou tablet mais barato se ela não gastar milhões em publicidade e etc. Esse é o caso da DOOGEE.

A DOOGEE é uma empresa que desenvolve smartphones com o sistema operacional Android. Ganhou força no mundo inteiro, mas principalmente no mercado chinês, por sua alta qualidade e inovação nos seus produtos. É a patrocinadora oficial do time Villarreal, um clube da primeira divisão do futebol da Espanha. Fundada em Março de 2013 é a terceira marca do grupo KVD.

De fato, os aparelhos da DOOGEE tem muita qualidade a um preço verdadeiramente acessível. Vamos falar um pouco sobre o DOOGEE Voyager 2 DG310, o modelo mais novo da DOOGEE!

DOOGEE DG310

A DOOGEE, que se estabeleceu como líder na indústria de telefonia na China, estará lançando no dia 10 de agosto de 2014 seu mais novo smartphone, o DG310. O DG310 vem para substituir o modelo antigo, chamado DG300. O modelo é completamente novo e está sendo vendido por US$88,88.

Embora ainda não tenhamos o DG310 em mãos, notamos uma impressionante melhoria em relação ao seu antecessor. Possui um processador quad-core MT6582 de 1,3GHz, 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno. Além disso, possui uma tela de 5 polegadas com resolução de 480×854. Vem com o sistema operacional Android 4.4. Essas especificações com certeza prometem muita eficiência ao dispositivo. A câmera frotal é de 1.3MP e a traseira de 5MP.

O aparelho também possui suporte a gestos. A função é completamente personalizada e você poderá cadastrar diversos gestos para abrir determinadas funções. Por exemplo, poderá fazer um círculo na tela como atalho para abrir a câmera.

A tela também é um ponto alto do DOOGEE DG310. Com um display da LG de 0.55 milímetros, ela é três vezes mais resistente a riscos que a do modelo anterior. O dispositivo também é capaz de reconhecer quando você vai atender ou fazer uma ligação. Quando levar o aparelho ao ouvido, ele atenderá a chamada automaticamente. Caso esteja querendo fazer uma chamada, basta selecionar o contato e levar o telefone ao ouvido e ele fará a chamada para você.

Também poderá desbloquear a tela apenas passando a mão por cima do aparelho a uma distância de 3 a 4 centímetros. Caso queira coloca-lo em modo silencioso, basta virado com a tela para baixo. Muito bom!

Quando estiver capturando suas imagens com o DOOGEE dg310, você contará com mais uma ajuda, o Flash. A luz do flash foi pensada e desenvolvida de modo a se obter um melhor resultado nas cores das imagens. Além de possuir dual flash, ele existe em duas intensidades de luz: o flash de luz fria e quente. Assim é possível se obter um equilíbrio entre as cores.

Além de tudo isso o DG310 possui bateria de 2200mAh 146,6 x 73 x 7,9 milímetros. Opera em WCDMA 1900 MHz, o que o torna compatível com 90% dos paises do mundo. Poderá encontrá-lo nas cores azul-escuro e branco. Veja as especificações completas aqui.

Como ainda não existem vídeos do DG310, separei abaixo um unboxing do DG300 o antecessor do DG310, confiram:

Eu sempre gostei de aparelhos que são capazes de dar uma experiencia semelhante a das grandes marcas a um preço acessível. Já fiz um review em 2011 de um tablet da Coby Kyros: um tablet para quem não quer gastar muito e ter um experiencia excelente! É exatamente isso que o DOOGEE DG310 oferece!

Ficou com vontade de ter um? Você poderá ganhá-lo! Isso mesmo, o Guia do PC em parceria com a dx.com estão sorteando um DOOGEE DG 310! Veja como poderá participar abaixo.

Promoção: Ganhe dois DOOGEE DG310!

Para participar da promoção, basta responder, aqui mesmo neste post, a pergunta: Como o DOOGEE DG310 seria útil na sua vida?

Quando chegarmos a 100 comentários, escolheremos 1 ganhador. Se chegarmos a 200 comentários, escolheremos outro ganhador. Cada pessoa poderá responder, no máximo, duas vezes! O ganhador será revelando aqui no Guia do PC!

Participem e convidem seus amigos e familiares. Usem de bastante criatividade, pois seu comentário poderá valer um DOOGEE DG310!