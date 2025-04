O software Yodot Outlook PST Repair é um programa feito para reparar arquivos PST e OST corrompidos. Seu algoritmo de varredura não apenas repara o arquivo PST, mas também pode recuperar e-mails, notas, calendário, tarefas, eventos, contatos, etc. Só lembrando: PST e OST são os arquivos onde o Outlook grava todas as informações. Se vocês desejam saber como reparar um arquivo PST do Microsoft Outlook, vale a pena ler essa análise do Yodot Outlook PST Repair!

Quando o Yodot Outlook PST Repair é necessário?

Os arquivos do Outlook PST são danificados ou ficam inacessíveis devido a vários motivos. Algumas dessas situações estão listadas abaixo:

Corrupção do cabeçalho do arquivo (uma das principais causas).

Fechamento inesperado do MS Outlook pode danificar arquivos de dados.

Ao tentar reparar o arquivo PST/OST danificado com o SCANPST.EXE, às vezes a tarefa pode ser executada parcialmente, o que pode corromper ainda mais o arquivo.

Arquivos maiores que 2 GB podem se corromper.

Durante a atualização do MS Outlook o arquivo PST pode ser corrompido.

O compartilhamento frequente de PSTs em uma rede pública pode corrompê-los, pois vários usuários modificam e compartilham mesmo arquivo várias vezes.

A reinstalação do sistema operacional pode danificar arquivos do Outlook.

Malware e vírus podem corromper o arquivo PST e torná-los inacessíveis.

Benefícios do Yodot Outlook PST Repair

Corrige facilmente os arquivos PST/OST corrompidos. Não apenas e-mails podem ser restaurados, mas outros elementos, como anexos, rascunhos, pastas, contatos, tarefas, eventos, itens de calendário, notas, diários etc.

Consegue reparar arquivos maiores que 2 GB.

Não modifica o arquivo original, pois trabalha no modo de somente leitura.

Corrige arquivos protegidos por senha, bem como arquivos PST criptografados.

Instalando e usando o programa

Baixe o Yodot Outlook PST Repair no site do programa. A instalação é muito simples, basta concordar com a licença e ir teclando ENTER até o final.

Ao executar o programa aparece a seguinte tela:

Onde existem as três opções do programa, ou seja:

Open PST File – Abrir arquivo PST – Use-a para verificar o arquivo PST que você deseja.

Find PST File – Encontrar o arquivo PST – Use se não sabe onde o arquivo PST se encontra.

Select Outlook Profile – Selecione o perfil do Outlook – Para selecionar um perfil particular do Outlook quando existem vários perfis no computador

Depois que selecionada a opção o funcionamento é simples. São feitas varreduras nos arquivos, encontrados os erros e surge a opção de reparar erros, recuperar e-mails etc.

Tive que corromper de propósitos um arquivo PST para testar o programa. E ele funcionou perfeitamente, recuperando o arquivo PST original sem erros.

Ficha técnica