Carregador Baseus 65W GaN é rápido, seguro e eficiente

Todos nós sabemos que telefones celulares, tablets e outros equipamentos eletrônicos são essenciais para o nosso dia a dia. Mas infelizmente a duração da bateria ainda é o ponto fraco de toda essa tecnologia e uma solução definitiva, ainda vai demorar para chegar ao mercado. Dentro dessa realidade, a Baseus focou no desenvolvimento de uma nova tecnologia de carregamento rápido e eficiente, tendo como resultado o mini carregador Baseus 65W GaN.

Seu desenvolvimento começou ao fazermos a seguinte pergunta; “Como carregar de maneira rápida, com alta potência sem causar danos à vida útil da bateria do celular?”. Como resposta projetamos um sistema de carregamento totalmente renovado, com novos circuitos, célula e design de interface. Tudo isso acelerou significativamente a velocidade de carga da bateria, sem colocar em risco a segurança e longevidade do seu equipamento.

O diferencial está na utilização de materiais altamente tecnológicos como o Nitreto de gálio. Um semicondutor que oferece inúmeras vantagens sobre outros compostos. Dentro dessas qualidades, podemos citar a condutividade térmica e resistência a altas temperaturas como as mais importantes. O resultado é a incrível potência de 65W, com velocidade 5 vezes maior que outros produtos do mercado.

Diferenciais tecnológios

O mini carregador rápido Baseus GaN de 65W suporta PD, QC, FCP, SCP, AFC, PE +, etc. Mas o que isso significa? Todas essas siglas, mostram que independentemente do modelo do seu celular (Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi etc.) será possível carregar com rapidez, eficiência e principalmente segurança.

Tomando o iPhone 11 como exemplo, para carregar sua bateria usando um carregador de 5W, durante 30 minutos, teremos como resultado apenas 20% do total da carga. Utilizando o carregador Baseus 65W GaN, durante o mesmo tempo resultará em 50% da capacidade total da bateria, sempre com eficiência e segurança.

Além da velocidade, o mini carregador Baseus 65W GaN trabalha com a função de controle inteligente, na qual o sistema escolhe o modo de carregamento apropriado de acordo com o status em tempo real da bateria, garantindo assim o aumentando a vida útil da bateria do seu celular. Quando a bateria estiver com menos de 20% de energia, o carregamento rápido é ajustado automaticamente até que seja atingido 80% da capacidade. Nesse momento o sistema automaticamente muda para o carregamento lento, protegendo a saúde da bateria.

Com seu tamanho compacto, indicado para acompanhar na sua rotina, o carregador Baseus 65W GaN oferece inúmeras características que o diferenciam dos concorrentes, tais como:

Funções inteligentes de carregamento

Proteção contra sobretensão

Proteção contra sobrecorrente

Proteção contra sobrecarga e eletricidade estática

Proteção contra curto-circuito

Proteção contra aumento de temperatura

Possui várias interfaces, que permitem carregar três dispositivos ao mesmo tempo

Pode carregar o seu Notebook pela porta USB-C

O carregador pode ser adquirido na loja oficial da Baseus no Brasil em: https://loja.mercadolivre.com.br/baseus