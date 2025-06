Teste do receptor Elsys Smarty

O Smarty da Elsys é um receptor de TV via Internet full HD. Basicamente é um aparelho que transforma antigas TVs que são “burras” em smart TVs, permitindo acesso à Internet, aplicativos etc. Com um preço sugerido de R$ 399 é uma opção relativamente acessível.

As características principais do produto são:

Instalação, configuração e utilização simples

Controle remoto com suporte a comandos de voz (Google Assistant)

Função Chromecast integrada

Aplicativos Netflix, Youtube e Globoplay pré-instalados.

E as especificações técnicas são:

Chipset Amlogic S805X

1 GB de RAM

8 GB de memória de armazenamento interna

Conectividade Wi-fi (2G) e Bluetooth

Veja o conteúdo da caixa:

A Instalação do produto é muito simples. Basta conectá-lo a uma entrada HDMI da TV e conectar o adaptador de energia à tomada. Depois basta seguir as instruções que aparecem na tela e terminar a configuração, seguindo as instruções.

Quando a configuração terminar aparece a tela inicial do Smarty:

Aí é só selecionar o aplicativo desejado. Notem que não há um aplicativo para o Amazon Prime Video. E não adianta procurar na loja do Google. A única forma (simples) de reproduzir videos da Amazon é usar a função Chromecast do Smarty.

O Smarty “engasga” um pouco, pois seu processador é apenas mediano e possui só 1 GB de RAM. Mas a reprodução de videos funciona bem depois.

Conclusão

O Smarty desempenha corretamente a função para o qual foi projetado, ou seja, tornar “inteligentes” as TVs “burras”. O desempenho é mediano e o controle remoto funciona bem e tem controle por voz. O preço poderia ser menor, mas está de acordo com as opções presentes no mercado brasileiro.