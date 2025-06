Análise dos protetores Intelbras EPS 301 e EPS 302

Os protetores Intelbras EPS 301 e EPS 302 são dispositivos de proteção contra surtos elétricos. A diferença entre os dois é que o EPS 301 só tem uma tomada enquanto o EPS 302 tem duas. Usando estes protetores, podemos conectar equipamentos à rede elétrica e estes ficarão protegidos contra raios, surtos de tensão (picos), sobrecargas além de eliminar ruídos e interferências da rede.

É bom lembrar que estes protetores não são estabilizadores de tensão (“voltagem”) nem funcionam como um no-break. A proteção atua nos três pinos: fase, neutro e terra. Aliás, é importante salientar que para o funcionamento correto do protetor, a instalação elétrica deve contar com o aterramento (pino terra).

A minha ideia para testar estes protetores era utilizar o laboratório do Curso de Engenharia Elétrica da UEM (Universidade Estadual de Maringá) onde sou professor. Infelizmente, por causa da pandemia, as atividades estão suspensas no campus.

Então esta análise é bem mais simples, mas não menos importante. Isso porque tem muito protetor no mercado que não passa de uma “extensão ou benjamim bonito”. Então eu tomei o cuidado de abrir o protetor para verificar se existem circuitos de proteção.

Eles estão todos lá, como vocês podem verificar na figura acima. Varistores, fusíveis de proteção, capacitores etc. Como os modelos são bivolt, a proteção é mais eficiente em 220Vac, mas ela também atua em 127Vac.

Instalação e funcionamento – A instalação é super simples. Basta conectar o protetor à tomada da rede elétrica. Um led na cor azul deverá se acender. Quando o led estiver apagado é porque o protetor cumpriu a finalidade e protegeu o equipamento (supondo que a tomada está boa, é claro!). Neste caso o protetor deve ser substituído (os fusíveis não são de fácil substituição).

Especificações técnicas:

Tensão de operação: 127 a 220 Vac – 50/60 Hz

Corrente máxima: 10 A

Potência máxima: 1270W

Classificação do DPS (Dispositivo Protetor de Surto): Classe III – Uoc 6kV

Tensão máxima de operação contínua (Uc): 300 Vac

Nível de proteção de tensão (Up): 0,9 kV

Faixa de operação do filtro de linha: 150Khz a 100 MHz

Atenuação do filtro de linha: máx. 40 dB

Conclusão – Apesar de não ter feito os testes mais detalhados, posso afirmar que os protetores EPS 301 e EPS 302 são boas opções no mercado. Os circuitos de proteção estão presentes e não existe motivo para que não funcionem corretamente. A única sugestão que eu faria para a Intelbras seria criar uma linha para 127 Vac e outra para 220 Vac para melhorar mais ainda a proteção.

Os protetores contra surtos estão disponíveis na e-commerce da Intelbras: https://loja.intelbras.com.br/

Preço sugerido: R$39,60.

Modelo EPS 302