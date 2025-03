Teste do gabinete Sharkoon mid-tower ATX REV220

O Sharkoon mid-tower ATX REV220 é um gabinete de tamanho médio com desenho elegante e várias características interessantes e iluminação RGB e que tem uma posição de placa-mãe que, confesso, nunca eu tinha visto. Os componentes de hardware são instalados verticalmente ao redor de uma placa-mãe que foi rotacionada em 90 graus. Com isso, temos um destaque nada convencional, que é exibido atrás do painel lateral extragrande de vidro temperado. Além disso, por fora, o REV220 é inovador em relação aos gabinetes de PC convencionais e reorganizou o painel lateral de vidro temperado, para que o gabinete possa ser colocado no lado esquerdo da área de trabalho sem precisar de ajustes.

O visual de fibra de carbono encontra o RGB

O painel frontal tem um visual de fibra de carbono. No meio dele, encontra-se uma placa de alumínio com estrutura prateada com retroiluminação RGB que dá um toque colorido à frente do gabinete. O gabinete REV220, juntamente com todos os outros produtos Sharkoon marcados com o logotipo ARGB, são certificados para Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e ASRock Polychrome SYNC. Esses produtos são fáceis de incorporar aos sistemas existentes.

Addressable RGB

Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo “ADDRESSABLE RGB” (ARGB) são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas e fitas de LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configuração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Alguns exemplos dessas conexões RGB dos fabricantes mais importantes de placa-mãe podem ser vista nas imagens abaixo. A configuração dos pinos RGB e a nomenclatura dessas conexões podem variar de acordo com os fabricantes. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte o manual da sua placa-mãe ou visite o site do fabricante.

Controlador RGB endereçável de 8 portas

O REV220 vem com um controlador RGB endereçável pré-instalado. Com placas-mãe compatíveis, isso funcionará como um hub para controlar e sincronizar até oito componentes de LED endereçáveis, que proporcionarão até 16,8 milhões de cores. O controlador está conectado à fonte de alimentação por meio de um conector SATA e à placa-mãe por meio de um conector de 4 ou 3 pinos para LEDs endereçáveis com a pinagem 5V codificado em D ou V-D-G.

Controlador de cores manual

O REV220 também possui uma função de controle manual de cores para placas-mãe que não são acessíveis com ARGB. O controlador RGB não está conectado à placa-mãe e sim à fonte de alimentação e à chave de reinicialização (RESET) do gabinete. A função de RESET do computador é substituída por uma nova função que permite alternar e selecionar até catorze modos de iluminação ou, se desejado, a iluminação pode ser desligada totalmente.

Uma configuração de gabinete em outro ângulo

Como todos os gabinetes da série REV, o REV220 representa um conceito totalmente novo em matéria de configuração do gabinete. Aqui, os componentes de hardware são instalados ao redor de uma placa-mãe rotacionada em 90 graus. Além do seu apelo visual, o gabinete proporciona uma experiência inteiramente nova em termos de construção e modificação. As conexões da placa-mãe e os slots para cartões adicionais também foram rotacionados em 90 graus e estão acomodados em um compartimento de cabos com uma tampa magnética. Isso, além das várias aberturas para cabos, que foram ajustadas ao design do gabinete, garantem a organização dentro do gabinete.

Gerenciamento de cabos

O REV220 sempre ficará organizado. Além de um compartimento para a fonte de alimentação e várias aberturas para cabos, ele também possui um espaçoso compartimento de cabos na parte superior.

Interior do gabinete com mais espaço

O cabeamento do hardware pode usar as aberturas para cabos que ficam organizadas de forma lógica atrás da bandeja da placa-mãe. O espaço ali é suficiente para permitir que os cabos fiquem presos de forma organizada.

Excelente fluxo de ar

Os slots de entrada de ar nas laterais do painel frontal, e as três ventoinhas de 120 mm pré-instaladas atrás deles, mantêm um forte fluxo de ar no gabinete. Além disso, duas ventoinhas ARGB de 120 mm transportam de maneira eficaz o ar aquecido para a parte de trás do gabinete e, ao mesmo tempo, fornecem uma iluminação envolvente para o hardware instalado.

Se o usuário quiser mais desempenho de resfriamento, as três ventoinhas atrás do painel frontal podem ser trocadas por dois modelos de 140 mm ou um radiador de até 360 mm. Além disso, as ventoinhas no painel traseiro podem ser substituídas por duas de 140 mm ou um radiador de até 240 mm. Até a fonte de alimentação pode ser montada conforme desejado em duas direções diferentes. Ao mesmo tempo, os filtros de poeira protegem cada uma das entradas de ar do gabinete.

Mais alguns recursos interessantes

Hardware sem limitações

A configuração inovadora da série REV não significa sacrifícios de hardware. O REV220 também tem espaço para placas de vídeos grandes, com comprimento de até 32,3 cm, fontes de alimentação com comprimento de 20 cm e coolers de CPU com altura de até 16,5 cm. Também há espaço para até dois HDs de 3,5″ e dois SSDs em caixas removíveis dentro do compartimento da fonte de alimentação, e outros dois SSDs atrás da bandeja da placa-mãe.

Especificações

Conclusão

O Sharkoon mid-tower ATX REV220 é um gabinete que atende às expectativas dos usuários mais exigentes. Seu inovador modo de montagem da placa mãe é um diferencial. O sistema de iluminação RGB é dos mais completos do mercado e a circulação de ar e suporte à ventoinhas é excelente. Definitivamente, é uma das melhores opções do mercado.

Video

Abaixo um vídeo com mais detalhes do Sharkoon mid-tower ATX REV220: