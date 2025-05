WESTERN DIGITAL LANÇA NOVA ERA DE CRESCIMENTO PARA O MERCADO DE NUVEM COM OS PRIMEIROS HDS DO MUNDO CMR de 22 TB e ULTRASMR de 26 TB

Com base em inovações tecnológicas significativas cultivadas ao longo de décadas, a Western Digital (NASDAQ: WDC) anunciou segunda-feira (09) que está testando seus novos HDs de 22 TB¹ e 26 TB UltraSMR líderes do setor com alguns clientes de nuvem em hiperescala, expandindo ainda mais sua liderança em densidade de área e entregando valor ao cliente ao reduzir o TCO.

O portfólio de tecnologias de HD da Western Digital e a liderança em densidade de área a colocam no centro da inovação em armazenamento. Aproveitando sua exclusiva Tecnologia OptiNAND™ , PMR assistido por energia ( ePMR ), atuador de três estados (TSA), HelioSeal® e agora tecnologias UltraSMR, a Western Digital está no caminho certo para fornecer mais de 30 TB com ePMR.

“Como parceiro de longa data dos principais provedores de nuvem do setor, entendemos seus requisitos exclusivos no desenvolvimento de infraestrutura de nuvem de última geração e investimos em várias inovações de HD que desenvolvemos juntamente com nossa tecnologia de densidade de área”, afirmou Ashley Gorakhpurwalla, vice-presidente executivo e gerente geral da unidade de negócios de HD da Western Digital.

“Nossa intenção ao adotar essa estratégia de desenvolvimento não era apenas atender às demandas de capacidade dos maiores titãs da nuvem do mundo, mas também fornecer um roteiro que também apoiasse a evolução econômica de seus data centers nas próximas décadas. Com ePMR, OptiNAND e agora UltraSMR como alicerces do roteiro de HDs da Western Digital, nossos clientes de nuvem podem continuar escalando rapidamente seus negócios, aproveitando nossas inovações para reduzir seu TCO de armazenamento”.

OptiNAND, UltraSMR e ePMR reduzem o TCO da nuvem

As novas unidades ePMR utilizam os recursos da tecnologia OptiNAND da Western Digital para liberar níveis sem precedentes de capacidade, desempenho e resiliência de dados. O HD CMR de 22 TB incorpora o OptiNAND para oferecer liderança em densidade de área em uma plataforma HelioSeal madura de 2,2 TB/platter com dez discos.

Combinando OptiNAND com firmware proprietário que faz uso dos avanços de hardware em nível de sistema HD, a nova tecnologia UltraSMR da Western Digital introduz a codificação de blocos grandes juntamente com um algoritmo avançado de correção de erros que aumenta as faixas por polegada (TPI) para permitir maior capacidade. O resultado é o novo HD Ultrastar® DC HC670 UltraSMR de 26 TB da Western Digital que oferece 2,6 TB por platter, oferecendo 18% de capacidade adicional para clientes de nuvem otimizando suas pilhas para aproveitar os benefícios do SMR. Com provedores de serviços em nuvem adicionando cada vez mais SMR aos seus roteiros de datacenter, a capacidade de 26 TB serve de ponto crucial para acelerar a adoção.

Com capacidade exclusiva com OptiNAND, os HDs também incluem o recurso de segurança de dados de cache de gravação ArmorCache™, que oferece aos clientes o desempenho de gravação de cache habilitada (WCE) combinada com a proteção de dados de gravação de cache desabilitada (WCD) para maior proteção ou resiliência de dados em caso de desligamento de emergência (EPO). Pela primeira vez na história dos HDs, esse recurso de Segurança de Dados de Cache de Gravação oferece aos usuários desempenho e proteção de dados, independentemente do modo selecionado. O OptiNAND oferece às unidades um aumento significativo de desempenho também no modo WCD, que é maior em gravações aleatórias com transferências de blocos maiores. Em tamanhos de transferência de aplicativos HD comuns de 256 KB ou mais, o IOPS e a taxa de transferência melhoram em mais de 40% em relação a unidades não-OptiNAND, com um pico de melhoria de mais de 80% no tamanho de transferência de 1 MB. Consulte o resumo técnico aqui para obter mais detalhes .

Disponibilidade de HD CMR de 22 TB e UltraSMR de 26 TB: