Jailbreak: o que é, o que muda e como funciona?

Sobre o Jailbreak

Se você tem um iPad, iPod Touch ou iPhone provavelmente já ouviu esse termo. Se ainda não sabe o que é ou quer se aprofundar no assunto, preste atenção neste post.

Jailbreak (do inglês “fuga da prisão” em tradução literal) é uma forma de desbloquear certas funções que vêm bloqueadas de fábrica como por exemplo, acessar a raiz do sistema (os mais familiarizados com sistemas UNIX entendem perfeitamente sobre isso) que em termos mais leigos significa adquirir acesso de leitura e escrita de novos arquivos, bem como modificá-los. Em termos mais leigos ainda, ele permite que você modifique e personalize mais livremente o seu iOS dando a ele a sua cara e adicionando novas funções bem como executar softwares que a Apple não quer que você use (por razões estéticas, corporativistas ou por que o finado Jobs não gostava da sombra de algum icone do App).

A história: onde começou e como esta hoje?

Tudo começou em 2007, quando a Apple lançou o primeiro iPhone que era lindo e perfeito na época. Exceto para os mais entusiastas, que encontraram muitas limitações. Isso foi um prato cheio para a comunidade de hackers que começava a desenvolver um jeito de desbloquear mais funções do aparelho (bem como o desbloqueio de operadora, pois na época o iPhone era vendido num contrato de fidelidade com o AT&T). Alguns meses depois do lançamento, um garoto de 17 anos desbloqueou o iPhone para qualquer operadora GSM disponível. Ele fez essa proeza abrindo o iPhone e soldando um ponto minusculo nos componentes do aparelho. O feito foi tão grande que George Hotz trocou um iPhone 8GB por um Nissan 350Z e 3 iPhones 8GB, além de gerar muita discussão na mídia mundial.

Com o tempo, novas ferramentas foram surgindo: ZiPhone, PwnageTools, QuickPwn, Blackra1n e Redsn0w são apenas alguns exemplos de ferramentas que traziam o Jailbreak de uma forma cada vez mais simples, onde o usuário conecta o aparelho no computador e aperta um botão, levando o Jailbreak rápido, indolor e reversível. Grupos de Hackers se reuniam no IRC e discutiam sobre novos exploits (falhas no sistema que poderiam ser usadas para o Jailbreak) e organizaram o iPhone-Dev, ChronicDev, RiPDev e afins. Esses grupos tinham cada vez mais adeptos, desafiando a empresa de Jobs lançando uma ferramenta de Jailbreak simples e eficaz poucas horas do lançamento de uma nova versão do iPhone OS (agora chamado iOS).

RiPDev e a revolução que o Jailbreak trouxe.

O simples fato da existência do Jailbreak é uma afronta enorme a Apple. Seu jeito “just works” irritava alguns que viam o aparelho impotente e travado. A RiPDev (Russian iPhone Developers) é certamente um nome que teve grande prestígio antes de encerrar suas atividades em 2010.

A RiPDEV criou o Installer numa época em que a Apple apostava em WebApps (aplicativos que funcionavam em páginas da Web). Quando o Installer se mostrou mais proeminente que os fracassados WebApps, a empresa de Cupertino criou a AppStore. A lojas de aplicativos da Apple veio integrada ao iTunes, no iPhone OS 2.0.

Tempo depois, o Installer foi sendo substituido pelo Cydia, do desenvolvedor Saurik. Apesar de ser associado ao Jailbreak em si, o Cydia é o que faz a mágica do Jailbreak acontecer para o usuário final, funcionando como uma AppStore, onde você pode baixar temas, tweaks, miniapps e extensões para seu iOS. Mas a RiPDev pensou em fazer algo melhor: o Icy, que, durante seu pouco tempo de vida, era mais rapido, bonito e amigável que o Cydia. O Icy substituiu o Installer e concorreu com unhas e dentes com o Cydia, apesar do ultimo ter vencido depois que a RipDev abandonou o projeto, em 2010.

Em seu tempo de existência, o Jailbreak trouxe uma luta de gato e rato entre o iPhone-Dev e os desenvolvedores da Apple, onde um acha uma falha para acessar os arquivos do iOS e a cabe a Apple fechar essas falhas em futuras versões do iOS, dificultando o Jailbreak.

Mas como funciona o Jailbreak?

Tudo começa quando algum hacker (habilidoso, por sinal) descobre uma falha (chamada de exploit) no iOS que pode ser usada para rootear o acesso a arquivos do sistema que seria impossível por meios comuns. Essa falha é explorada e então cria-se um programa para injetar esse código (os mais antigos usavam falhas na inicialização do sistema, porém os mais modernos usam falhas em funções do iOS). Alguns programas são usados em um clique (como o Spirit, para iOS 3.1.3), outros permitem ao usuário criar um iOS personalizado(Sn0wbreeze e PwnageTools) e os mais atuais usavam falhas no leitor de PDF’s do Safari (Jailbreak.Me 2.0) e só precisavam que o usuário abrisse uma página da internet e tocassem e um link que o Cydia era baixado.

Depois de executada as operações (como executar o software de jailbreak ou criar e instalar o iOS customizado usando o iTunes) a unica modificação aparente é o Cydia na tela inicial do aparelho. O usuário, então, pode abrir o Cydia e instalar aplicativos e extensões que desejar. Alguns métodos são Tethered, que significa que o aparelho entra em modo de recuperação se for reiniciado/acabar a bateria/for desligado, o que significa que o usuário deve conectar ao iTunes para restaurá-lo ou realizar a operação de Jailbreak novamente para eliminar o modo de recuperação. Entretanto, a maioria dos Jailbreaks mais elaborados são Unteathered, o que permitem ao usuário reiniciar o aparelho sem problemas.

Caso não queira mais o Jailbreak, é possível revertê-lo restaurando o iOS usando o iTunes, que vai deixar seu sistema como era antes do Jailbreak, preservando os dados do usuário.

É legal?

A Apple diz que não, mas aos olhos da justiça o Jailbreak não infringe nenhuma lei. Por quê? Simples. Os hackers usam uma falha do próprio sistema, eles não o modificam diretamente. É como entrar num esconderijo secreto porque você simplesmente encontrou a entrada ou uma falha no sistema de segurança do local. Os unicos que vão ficar ofendidos com a sua presença são os donos do lugar, não é? Afinal, você não arrombou a entrada, apenas descobriu ela.

É sabido também que o Jailbreak anula a garantia do aparelho, mas a garantia ainda cobre danos de hardware se você fizer uma restauração no iTunes, ou seja, a garantia continua válida. Portanto, use por sua conta e risco, apesar de eles serem mínimos. Qualquer problema com o aparelho, apenas conecte no computador e restaure-o.

E como eu posso fazer um Jailbreak no meu aparelho?

Para fazer o Jailbreak na versão 5.0.1 do iOS (exceto aparelhos iPhone 4S e iPad2 que ainda não funcionam com o redsn0w), você vai precisar da ultima versão do RedSn0w, o software de Jailbreak do Dev-Team. Clique aqui para baixar para Windows ou clique aqui para baixar para Mac OS X.