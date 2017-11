No início, os aparelhos celulares eram apenas para quem tinha muito dinheiro. Nos tempos atuais, quase todas as pessoas que vivem no nosso planeta possui um aparelho celular, algumas possuem mais do que um. De acordo com uma pesquisa 5,1 bilhões de pessoas possuem acesso a um aparelho celular. Como os governos e operadoras poderiam controlar um número que não para de crescer de aparelhos móveis? É para isso que existe o número IMEI.

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) significa, em português, Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Ele é um número de identificação global de cada aparelho. Ele é único para cada telefone. Falando tecnicamente, se trata de um código USSD pré-gravado no terminal, ou seja, um serviço para o envio de dados através de dispositivos móveis, similar ao SMS. A diferença entre o SMS e o USSD é que o SMS incorpora conteúdo intermediário, a mensagem de texto, já o USSD é um conteúdo que se transmite diretamente do emissor para o receptor. O USSD é composto por cifras que identificam o fabricante e o número de série do aparelho.

O número IMEI é formado por quatro grupos de números: 000000-00-000000-0. Esse conjunto de números é o que identifica o celular ou smartphone. Mas onde ficam armazenados todos os números IMEI? Eles ficam armazenados em um banco de dados de Registro de Identidade de Equipamentos (EIR).

Para que serve?

O IMEI serve para muitas coisas e poderia inclusive ajudar a diminuir a taxa de roubos de celulares e smartphones no mundo. Isso mesmo! Umas das coisas que podem ser feitas com o IMEI é o bloqueio total do aparelho por parte da operadora. Ela precisa apenas no número IMEI para fazer isso. Se todas as pessoas que fossem roubadas ou furtadas entrassem em contato com a sua operadora solicitando o bloqueio do celular pelo IMEI, com certeza, o número de assaltos cairia bastante.

Outra função do IMEI ou código USSD é identificar quando, onde e quem está fazendo determinada ligação. O cartão SIM também ajuda nesse processo. Esse código USSD ou IMEI é transmitido para a rede toda vez que nos conectamos a Internet. Isso já ajudou a solucionar casos criminais e é um colaborador no momento de juntar provas para um julgamento.

Como saber o meu IMEI?

Se você já foi roubado e não sabia o seu IMEI para bloquear o aparelho, deve esta se perguntando agora como encontrar esse número. A maneira mais fácil de conseguir esse conjunto de números é procurar na caixa do aparelho. Outra maneira é procurar em um adesivo que fica por trás da bateria. Agora, se você não sabe onde está a caixa do seu celular ou smartphone e não está encontrando o adesivo por trás da bateria, existe outra maneira de conseguir esse número: digite *#06# no seu celular e aperte a tecla para ligar. Pronto, agora você anota num local bem seguro o número IMEI do seu aparelho.

Esse número, como estão podendo observar é muito importante! Com ele podemos acessar a Internet, receber e fazer ligações. Por isso tenham cuidado ao instalar ROMS personalizadas em seus smarthphones. Tenham sempre esse número guardado para caso de perda, roubo ou furto. Se você gostou do artigo, compartilhe com seus amigos! Ficou com alguma dúvida sobre o IMEI? Tem algo para acrescentar? Por favor, deixe nos comentários!