O seu dispositivo ora liga, ora desliga. Você abre o compartimento da bateria e verifica que ela está visivelmente “inchada”, como se estivesse prestes a estourar. O que fazer? É perigoso? Por que isso aconteceu… É necessário substitui-la?

A causa poderá ser uma das muitas possíveis: condições adversas de calor, umidade, fabricação e até a forma como elas são carregadas.

Por que as baterias incham?

Segundo a National Fire Protection Association, “uma bateria inchada pode ser fruto de um aumento da pressão interna no interior das células da bateria. O inchaço pode ser causado por uma variedade de reações químicas adversas tais como: excesso de carga, armazenamento em temperaturas não ideais e intrusão de fluidos”. A mesma publicação mostra que o inchaço das baterias pode tornar menos provável o aquecimento excessivo e consequente destruição da mesma (explosão), mas pode também resultar no rápido “vazamento” da capacidade da bateria.

Os fabricantes afirmam que as baterias inchadas são seguras e, embora seja verdade, nunca se deve “furar” a bateria, isso pode resultar em uma explosão. Para prevenir esta situação, os fabricantes costumam criar um espaço adicional fora da bateria, o chamado “saco de gás”. Durante a primeira carga da bateria, os gases escapam para este saco.

Mas quais são as principais causas de inchaços das baterias? São pelo menos três.

Carregamento excessivo – O carregamento excessivo não deverá ser um problema se você utilizar sempre o carregador oficial que veio com o aparelho. Mas, até mesmo esses carregadores ficam velhos e podem se danificar, resultando no carregamento excessivo da bateria. Também não é necessário deixar o aparelho carregando por longas horas, depois da bateria já está carregada. Aquecimento – Se a temperatura da bateria aumentar muito (devido ao carregamento ou rápido descarregamento durante a sua utilização), poderá afetar negativamente a química da bateria, resultando no inchaço da mesma. Fabricação defeituosa – Neste caso, não há nada que você possa fazer, visto que o problema está no processo de fabricação. As baterias defeituosas darão problemas mais cedo ou mais tarde. Por isso, não compre bateria genérica, compre sempre a bateria oficial da marca do seu aparelho.

O que fazer se a minha bateria inchar?

Substitua a bateria imediatamente! Não se deve brincar com uma bateria inchada – é muito perigoso, visto que poderá explodir e destruir o seu smartphone ou outro aparelho. Em alguns casos, podem provocar chamas e causar até um incêndio. Não carregue novamente uma bateria inchada. Isso poderá fazer com que ela arrebente ou exploda.

O vídeo acima mostra a explosão de uma bateria. Por isso, nunca brinque com uma bateria inchada. Imagine essa explosão no seu rosto, quando você for atender uma chamada!

Então, se a sua bateria está inchada, troque imediatamente por uma nova. Escolha uma bateria do mesmo fabricante do seu celular. Fuja das baterias genéricas, elas são muito perigosas. O mesmo vale para o carregador.