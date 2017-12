Olá meus amigos! Estive afastado por alguns dias do Guia do PC devido a um problema de saúde. Problema esse que, em parte, estava relacionado a longa jornada de trabalho na frente do computador. Por isso resolvi escrever para sobre os cuidados necessários ao se passar longas horas na frente do computador.

Consequências da modernização do mundo

É comum em nossos dias encontrarmos cada vez mais pessoas passando muito tempo na frente de um monitor ou algum equipamento eletrônico como um tablet, smartphone e etc. De fato, os computadores, sejam eles portáteis ou não, são parte importante de nossas vidas modernas. Mas o uso prolongado pode trazer graves consequências a nossa saúde, nos piores casos até mesmo a morte. Na maioria dos casos de morte – como a de um jogador de 23 anos que morreu após 23 horas de jogatina – a causa foi insuficiência cardíaca. Isso pode ter acontecer devido a exaustão e a desidratação.

Existe um caso na Coreia do Sul onde um jogador de 33 anos jogou nada mais nada menos que 650 horas! Ele ficou jogando 27 dias sem parar. Ele se alimentava apenas de macarrão instantâneo e quase não bebia água. O garoto de Chaoyang conseguiu arrecadar cerca de R$ 3.000, mas não aguentou e acabou falecendo por desnutrição e insuficiência cardíaca.

Chocante!

Existem ainda muitos outros relatos. Por isso, devemos ter cuidado ao usar ao usar aparelhos eletrônicos por longas horas. Fica claro que nesses casos de morte, as pessoas cometeram grandes exageros. Mas existem problemas menos graves e mais simples que podem surgir com o uso excessivo do computador e etc. No entanto, visto que não podemos viver sem eles, temos que aprender a trabalhar com eles.

Cuidados ao usar o computador por longas horas

Mesmo que você use o computador por poucas horas no dia, isso pode ser suficiente para que seu corpo acabe se desgastando de alguma maneira. Além disso, muitas pessoas são obrigadas a passar longas horas na frente do PC, seja por causa do trabalho ou estudo. A primeira dica que podemos dar é mantenha uma postura correta.

A sua cadeira deve ter um apoio adequado para as mãos. Suas costas devem permanecer eretas e confortáveis. A cabeça também deve ficar ereta e os ombros relaxados. Os punhos devem ficar alinhados com as suas mãos. Essas dicas podem prevenir você de adquirir algum tipo de lesão.

Cuidados com a visão ao usar o computador

Os seus olhos também merecem atenção. A Síndrome da Visão Cansada é muito comum entre as pessoas que trabalham com computador. Isso acontece principalmente porque os olhos ficam muito tempo focados em uma área pequena, como a tela do computador, tablet e etc.

“Os sintomas mais comuns da visão cansada são enxergar imagens borradas, dor de cabeça, ardência e olhos secos”, conta o oftalmologista José Ricardo Abreu Reggi, do Hospital Santa Isabel.

Os olhos ficam ressecados porque, durante o uso do computador o usuário costuma pisca 30% menos do que em situações normais. Quem utiliza lentes de contato devem ter um cuidado a mais, visto que o uso das lentes em si causa ressecamento.

Ao usar o computador…

Faça pausas. Essas pausas podem ser de 5 a 10 minutos a cada um ou duas horas. Não ultrapasse duas horas sem fazer uma pausa . No meu caso, a cada uma hora faço uma pausa de 10 minutos. Nessa pausa, procure se alongar e dar descanso a sua visão. Se levante da cadeira, faça uma caminhada no local de trabalho ou em casa. Não leia ou faça uso de algum dispositivo eletrônico nesse período;

a cada . No meu caso, a cada uma hora faço uma pausa de 10 minutos. Nessa pausa, procure se alongar e dar descanso a sua visão. Se levante da cadeira, faça uma caminhada no local de trabalho ou em casa. Não leia ou faça uso de algum dispositivo eletrônico nesse período; O seu monitor deve ficar a uma distância de 50cm a 70cm do seu rosto;

Procure um oftalmologista para ele lhe indicar um lubrificante também conhecido como lagrimas artificiais caso você esteja sentido os sintomas do olho seco;

Diminua o brilho dos aparelhos;

Vá constantemente ao oftalmologista.

Bem, essas são algumas dicas que podem de fato ajudar você a não desenvolver algum tipo de doença ao usar o computador ou aparelhos portáteis. Você já sofre de algum dos problemas citados acima? Conhece alguma dica que não está no artigo? Não deixe de compartilhar conosco!