No re:Invent 2015 a Amazon Web Services (AWS) lançou o AWS Snowball, que é uma é uma solução de transporte de dados que usa dispositivos seguros para transferir grandes quantidades de dados para dentro e para fora da nuvem da AWS. O Snowball resolve problemas comuns com transferências de dados em grande escala, como custos de rede elevados, longos tempos de transferência e preocupações de segurança. Transferir dados com Snowball é simples, rápido, seguro e o custo é muito menor que o da Internet de alta velocidade. Fazendo uma analogia bem simples com os computadores pessoais, funciona como se fosse um HD externo usado para transferência de dados entre computadores.

A solução teve uma demanda muito grande entre os clientes da AWS e se tornou um sucesso, a ponto de ter uma legião de fãs que até postam selfies ao lado do Snowball.

Os clientes da AWS que optaram pela solução Snowball, fizeram algumas sugestões para que o produto se tornasse ainda melhor, entre elas:

Ampliar a capacidade de armazenamento,

Não precisar duas cópias dos dados no dispositivo,

Permitir que parte da informação fosse enviada para a nuvem e a outra parte ficasse no dispositivo,

Capacidade computacional para análise de dados.

Todas estas sugestões foram implementadas e Andy Jassy – CEO da AWS – apresentou no re:Invent 2016 o AWS Snowball Edge. Com 100 TB de capacidade e novas funcionalidades o Snowball Edge responde às necessidades dos clientes da AWS com volume de dados que podem chegara a Petabytes.

Porém, existem empresas que tem uma quantidade muito grande de dados armazenados, na casa dos Exabytes. Seria necessário um número absurdo de unidades do novo Snowball Edge para fazer a migração para a nuvem. O problema é que mesmo usando uma rede dedicada de 10 Gbps a transferência de um Exabyte demoraria cerca de 26 anos!

Neste ponto de sua apresentação, Andy Jassy colocou na tela um slide com a frase: “Vamos precisar de uma caixa maior…”. Então acontece um momento “épico” no re:Invent 2016 – um caminhão invade o palco! Literalmente um “caminhão de dados” ! Veja o vídeo:

Trata-se do AWS Snowmobile. O AWS Snowmobile é um serviço de transferência de dados na escala de Exabytes usado para transferir quantidades extremamente grandes de dados para a nuvem da AWS. Você pode transferir até 100PB por Snowmobile, um contêiner de transporte robusto de 45 pés de comprimento, puxado por um caminhão de semi-reboque. O Snowmobile facilita o transporte de enormes volumes de dados para a nuvem, incluindo bibliotecas de vídeo, repositórios de imagens ou até mesmo uma migração completa do data center. A transferência de dados com Snowmobile é segura, rápida e com excelente custo/benefício. Uma migração que duraria anos via comunicação de dados passa a ser feita em poucos meses. A velocidade depende basicamente da capacidade de transporte de dados do cliente. É importante destacar que, como a quantidade de dados envolvida é na ordem de Exabytes, mesmo com uma alta velocidade no cliente o Snowmobile precisa de 10 dias para armazenar 1 Exabyte!