by Abel Alves

O Guia do PC analisou o Sonoff Touch. O gadget tem um design moderno, com acabamento em vidro, sensível ao toque e de fácil instalação. A instalação é feita de forma muito semelhante a um interruptor convencional. Basta conectar o fio de fase, neutro e retorno nos terminais do interruptor e encaixá-lo na parede.

Há uma luz azul logo acima do sensor de toque, que fica acesa o tempo todo, indicando o funcionamento do interruptor.

A configuração é bem simples, bastando tocar o sensor por 7 segundos para realizar o pareamento com o app do smartphone. Uma vez pareado, o app oferece controle do interruptor através da internet, mesmo quando o smartphone está conectado em outra rede sem-fio, ou até pelos dados móveis.

Também é possível programar dias e horários específicos para ligar e desligar a lâmpada. Aqueles que possuem um Amazon Echo podem habilitar o skill do EWeLink e controlar o gadget por voz através da Alexa, a assistente pessoal da Amazon.