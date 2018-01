in Artigos

by Abel Alves

A instalação de um bom antivírus está no topo da lista dos principais cuidados a serem tomados para proteger dispositivos, como computadores e smartphones, de ameaças virtuais.

Contudo, engana-se quem pensa que basta instalar o software de proteção e nunca mais atualizá-lo, acreditando que estará em segurança para sempre!

Você sabe qual é a importância de manter o antivírus atualizado?

A atualização é recomendada para tudo. Seja os aplicativos do dispositivo ou o próprio sistema operacional.

Ao contrário do que muitos pensam, a renovação não serve deixar o seu aparelho mais lento, obrigando a trocá-lo com maior frequência. Mas sim, para a aplicação de melhorias aperfeiçoadas pelos desenvolvedores.

Nos softwares de proteção, a atualização é responsável por trazer defesas às novas ameaças que vão surgindo no mercado.

Essa é uma precaução global, feita com a ajuda da International Computer Security Association (ICSA), organização que atua localizando ameaças e malwares recentes. As descobertas são analisadas minuciosamente e, os dados, enviados aos desenvolvedores dos programas de proteção virtual em todo o mundo, para que possam criar soluções e proteger os usuários.

Dessa forma, a atualização do antivírus é fundamental para garantir uma proteção de longo prazo. Afinal, novas ameaças são inventadas a cada dia e, quem não se atualiza, fica vulnerável.

Bons Antivírus Possuem Atualização Frequente

E notificam os usuários sobre novas melhorias que precisam ser instaladas.

Existem diversas opções de softwares de proteção na internet e sabemos que, principalmente para o usuário leigo, escolher a melhor opção não é uma tarefa fácil.

Por isso, uma dica que pode facilitar na sua busca para comprar um antivírus é observar se ele é atualizado com frequência. Isso é um sinal de que o programa está de olho nas novas ameaças que surgem a todo o momento, e desenvolvendo melhorias no sistema para garantir maior segurança ao usuário.

Comportamento do Usuário Auxilia na Prevenção de Ataques Virtuais

Sim, o antivírus (atualizado, é claro!) é um aliado fundamental para o dispositivo ficar longe de ataques.

Porém, um comportamento consciente e cuidadoso do usuário é a melhor prevenção que o computador ou smartphone pode ter contra os programas maliciosos.

Isso porque, mesmo com as atualizações, os cibercriminosos não param de criar novos meios de atingir os dispositivos. Então, quando encontram uma brecha no antivírus e um usuário desatento, o ataque é inevitável.

Por isso, lembre-se de adotar os seguintes cuidados:

Instale um bom antivírus e atualize-o com frequência;

Sempre atualize os aplicativos e o sistema operacional;

Não clique em links suspeitos ou de origem desconhecida, mesmo que tenham sido enviados por pessoas conhecidas;

Faça downloads somente de sites confiáveis.

Você atualiza sempre o seu antivírus e outros programas? Deixe sua reposta nos comentários!

Este artigo foi criado pela equipe Bitdefender para uso exclusivo do blog Guia do PC.